Curiosa Idade aposta na solidariedade para formar futuros cidadãos

A Curiosa Idade Educação Infantil aposta na solidariedade como formação de futuros cidadãos. Integrante do Programa de Escolas Associadas à Unesco, com duas unidades no bairro carioca de Laranjeiras, a instituição promove anualmente um leilão de artes com as obras feitas pelos próprios alunos. Depois de ficarem expostos, os trabalhos são arrematados pelos pais e familiares e a renda é doada para uma escola irmã, no Vale do Jequitinhonha.

“Os nossos alunos entendem desde pequenos a importância de ajudar e participar. Eles sabem que podem fazer a diferença”, resume Jussara Genobie Antonio, sócia da escola ao lado das também educadoras Fatima Amorim e Ana Cristina Bensabath Damiani.

No mês de novembro, os pequenos lançam campanha junto à comunidade e arrecadam brinquedos usados em bom estado e produtos de higiene, que são doados a diversas instituições no Rio de Janeiro. No dia 30, os alunos vão preparar um lanche especial e receber uma turminha da Creche Sant`Anna, uma das beneficiadas do projeto. “Esse contato é muito importante para as crianças criarem laços e aprenderem umas com as outras”, reforça Fatima.

A Curiosa Idade promove um trabalho diferenciado focado nas necessidades de cada aluno, desde os primeiros meses de vida até a alfabetização. A escola investe nas artes visuais e cênicas, na música e na literatura.

