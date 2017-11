Dotz anuncia novidades para Black Friday

A Dotz, programa de fidelidade atuante do varejo brasileiro, preparou ofertas especiais para a Black Friday, com benefícios durante todo o mês de novembro no site Ganhe Dotz Online, plataforma que reúne mais de 200 e-commerces parceiros nos quais o cliente ganha Dotz em suas compras.

Com mecânicas agressivas de descontos e campanhas de bonificação, as oportunidades de ganhar Dotz no ambiente online são maiores, chegando até a DZ 15 a cada R$ 1 gasto nas compras. São várias lojas online participando da Black Friday da Dotz.

Os clientes podem aproveitar condições especiais em diversos segmentos. São lojas reconhecidas e de confiança dos consumidores, como Netshoes, Walmart, Extra, Magazine Luiza, Casas Bahia, Americanas, Natura e muito mais.Os produtos mais desejados nesta época do ano são eletrônicos, eletrodomésticos e telefonia, mas há promoções especiais em todas as categorias.

O Cliente Dotz tem a oportunidade de acumular de forma muito mais rápida por meio das compras do dia a dia no Ganhe Dotz Online, principalmente nos períodos de campanhas e promoções. “A Dotz dobrou seu faturamento durante o período da Black Friday de 2016 em comparação com os demais meses.Para 2017, a expectativa é triplicar o faturamento da Black Friday em comparação à média do ano. ”,afirma Otávio Araujo, COO da Dotz.

A novidade para esse ano é uma pesquisa de interesse de compra, que foi criada com o objetivo de entender melhor o perfil do cliente e quais produtos ele mais deseja comprar no período. Com isso, os clientes participantes da pesquisa receberãoas principais ofertas de produtos das categorias escolhidas.

O questionário está disponível em https://ganheonline.dotz.com.br/blackfriday.