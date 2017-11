Booking.com constrói acomodação inspirada em um dos planos de viagens dosbrasileiros para 2018 

A Booking.com construiu e apresenta até o dia 30 de novembro o projeto Ilha nas Alturas, uma acomodação de 80m2 com o conforto e exclusividade de uma ilha só que em um ambiente totalmente integrado e conectado à sustentabilidade, erguido no rooftop de um prédio de 20 andares no Centro do Rio de Janeiro.

A iniciativa reflete o resultado de uma pesquisa liderada pela empresa sobre as tendências de viagens dos brasileiros para 2018.

O projeto Ilha nas Alturas é assinada pelo arquiteto Mário Santos e estará aberta à visitação durante o Casa COR Rio

De acordo com a pesquisa, viajar para uma ilha paradisíaca está entre os principais planos de viagens para 2018 para quase a metade dos brasileiros e só perde para conhecer uma das maravilhas do mundo (58%).

