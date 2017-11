Empreendedorismo é tema de workshop gratuito na Firjan

O IEL, a escola de negócios da indústria, realiza na próxima segunda-feira, 6 de novembro, workshop gratuito com o tema 'Como empreender no ambiente de negócios?'. O evento será realizado na sede da Firjan, no Centro do Rio, das 13h30 às 18h30.

Um dos destaques da programação será a palestra de Tiago Mattos, co-fundador da Perestroika - escola brasileira de inovação e criatividade, que vai falar sobre futurismo e inovação. Outro especialista palestrante será David Lederman, promotor dos workshops autorizados do Disney Institute do Brasil, que vai falar sobre Lições de criatividade e inovação no estilo Disney Pixar.

A pré-inscrição para o workshop 'Como empreender no ambiente de negócios?' pode ser feita através do site www.firjan.com.br/eventos, onde está disponível a programação completa

O workshop terá também um painel sobre ambiente de negócios, com a participação de Jayme Nigri Moszkowicz, CFO e COO da Reserva, e de representantes do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações; do Ministério da Fazenda; e da Comissão de Desburocratização do Ambiente de Negócios do RJ. Além disso, Carlos Alberto Priolli e Fábio Pires, diretores Sênior e Geral da Alvarez & Marsal, respectivamente, falam num painel sobre acesso a capital.

