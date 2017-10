Bangu Shopping completa 10 anos cheio de novidades

Um dos principais shoppings da Zona Oeste, o Bangu Shopping comemora 10 anos no próximo dia 30 de outubro com muitas novidades e comprometido em oferecer mais conforto para seus clientes. Para isso, foram investidos cerca de R$ 6 milhões num projeto de revitalização, que contempla também novas operações no empreendimento.

Junto com as obras de preservação do prédio, tombado pelo IRPH, incluindo melhorias na chaminé (principal símbolo da Fábrica Bangu e marco no bairro), obras no subsolo e parte dos telhados, o visitante poderá conferir a modernização do sistema de estacionamento, a reforma dos banheiros da Praça de Alimentação da Riachuelo e Marisa, e cerca de 20 novos estabelecimentos inaugurados somente este ano, com destaque para a maior unidade da academia Smart Fit.

A superintendente do Bangu Shopping, Adriana Santilhana, ressalta o foco em acompanhar o futuro, sem esquecer do passado. “Ocupamos um espaço tradicional e por isso, além de manter a história deste lugar, é inevitável a constante modernização do shopping para oferecer mais conforto aos nossos clientes. Por isso, queremos nos consolidar cada vez mais como um local onde os clientes acham soluções para o seu dia a dia, oferecendo variados tipos de serviços e produtos”.

Mas as novidades vão além. A abertura do Theatro Bangu Shopping, com mais de 500 lugares trouxe para o empreendimento mais entretenimento e lazer, com uma programação cultural de altíssima qualidade, como a apresentação da Orquestra Petrobras Sinfônica com o maestro Isaac Karabtchevsky.

“Nestes 10 anos de atuação, o Bangu Shopping se consolidou como um importante centro de compras, lazer, entretenimento e gastronomia de Bangu e região. O Bangu Shopping tem muito mais que clientes ou visitantes, são verdadeiros fãs, e por eles sempre buscamos oferecer variedade, qualidade nas melhores opções para surpreender o público, oferecendo uma experiência única e criando momentos memoráveis para toda a família", finaliza Monica Freitas.

