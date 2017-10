'Estética in Nordeste' aporta pela primeira vezem Fortaleza

A Estética in Nordeste acontecerá, de 28 a 30 de outubro, no Centro de Eventos do Ceará. O evento vai aportar pela primeira vez em Fortaleza, com um forte direcionamento em qualificação de ponta e competência de profissionais, através do 1º Congresso Internacional Científico Multidisciplinar em Estética, do 1º Congresso Científico Internacional de Dermopigmentação; e do 1º Meeting Internacional de Cílios.

Mercado em crescimento

Os números estão a favor de quem quer atuar no mercado de beleza e bem-estar no Brasil. Mesmo com a recessão econômica, o setor deve crescer 2,8% neste ano, segundo projeção da consultoria Euromonitor. O país é o quarto do mundo que mais consome produtos voltados para a estética, de acordo com a Abihpec (associação que representa a indústria).

A Estética in Nordeste é direcionada à qualificação de ponta e competência de profissionais

Um dos motivos pelos quais o mercado de beleza continua crescendo, apesar da crise é a diversidade de atuação, abordando as mais variadas atividades, com grandes, médios, pequenos e mesmo empreendedores individuais. E também de produtos, técnicas, tecnologia e também público consumidor. Esse mercado movimenta, anualmente, mais de R$ 42 bilhões de reais no Brasil.

Feira com novidades de alta tecnologia e super ativos

A Estética in Nordeste, além de conteúdo científico e atualização, apresenta ao público uma feira com as principais empresas de renome e com expertise do mercado, seus produtos, equipamentos e lançamentos.

Serviço: Estética in Nordeste

Data: 28 a 30 de outubro de 2017

Local: Centro de Eventos do Ceará - Fortaleza - CE

Mais informações: www.esteticainnordeste.com.br