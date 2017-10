Museu do Amanhã recebe Feira de Negócios do Shell Iniciativa Jovem nesta segunda, 23 de outubro

No próximo dia 23 de outubro acontece mais uma edição da Feira de Negócios do Shell Iniciativa Jovem (IJ), no Museu do Amanhã, Centro do Rio de Janeiro.

Aberta ao público e com entrada franca, a mostra vai reunir mais de 40 empreendimentos e apresentar o trabalho dessas novas empresas para o público consumidor e possíveis parceiros, a partir das 14h.

A feira tem como objetivo criar oportunidades de negócios e promover a interação entre empreendedores, investidores e incubadoras. Além disso, contribui para a promoção de um debate em torno das temáticas do Empreendedorismo Social, fortalece a rede de contatos e estimula futuras parcerias.

Crescer e aparecer

Para os empreendedores que estão completando o ciclo do IJ, a Feira é uma oportunidade de colocar em prática as habilidades desenvolvidas durante as aulas e perceber a receptividade do empreendimento. Para o público é a chance de conhecer projetos que acabaram de sair do forno nos mais variados setores do mercado.

“O brasileiro tem uma veia empreendedora natural e a Shell busca, por meio dos projetos voltados ao empreendedorismo, proporcionar a essas pessoas que têm a coragem de tirar um plano de negócio do papel a profissionalização adequada para alcançarem o sucesso”, comenta Pâmella De-Cnop, gerente de Performance Social da Shell.

A executiva ressaltou ainda que aqueles que visitarem a Feira vão encontrar uma grande variedade de empreendimentos: “Trinta e três por cento são da área de serviços, 24% do setor de moda e 12% de tecnologia. A cada ano percebemos um setor sendo mais explorado, dessa vez é o de serviços, mas teremos um pouco de tudo”, completa Pâmella.

Esta edição celebra os 35 anos do Shell LiveWIRE, projeto internacional da empresa, presente em 15 países e que ao longo deste tempo auxiliou a desenvolver mais de 730 planos de negócios. No Brasil, durante os 17 anos de atuação, já foram sensibilizados pelo Shell Iniciativa Jovem, sua versão brasileira, aproximadamente 58 mil participantes.

Durante a Feira, um corpo de jurados vai eleger os melhores empreendimentos da turma de 2017. Os três primeiros colocados recebem uma premiação de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil, respectivamente. Da quarta à oitava colocação, os empreendedores ganham R$ 2,5 mil. O público também elege seu preferido, que recebe o “Prêmio POP”, de R$ 2 mil. Esse ano, ainda haverá um Prêmio de Inovação, de R$3 mil, que irá premiar o empreendimento mais inovador do Programa.

Sobre o Shell Iniciativa Jovem

O Shell Iniciativa Jovem é a versão brasileira do projeto internacional Shell LiveWIRE - iniciativa de investimento social do Grupo Shell presente em 15 países. Até o momento, o programa já apoiou e ajudou a desenvolver mais de 730 Planos de Negócios e sensibilizou mais de 58 mil participantes.

O principal objetivo do Programa é promover a inserção social do jovem, colaborando para a construção de empreendimentos bem-sucedidos e socialmente responsáveis. Além de incentivar a geração de trabalho e renda, visa capacitar e orientar esses jovens empreendedores no desenvolvimento e implementação do próprio negócio de forma sustentável.

O Programa é executado pelo CIEDS (Centro Integrado de Estudos e Programas de Desenvolvimento Sustentável). Os empreendedores do Programa participam de atividades conjuntas, como palestras e workshops, visando aproximá-los e propiciando o trabalho em rede.

Serviço: Shell Iniciativa Jovem

Data: 23 de outubro, das 14h às 21h

Local: Museu do Amanhã - Praça Mauá, 1, Centro - Rio de Janeiro