Primeira 'pop up store' da 704 Home é inaugurada na Zona Sul do Rio 

As amigas Priscila Peliks Balassiano e Viviane Cohen Schvartz, diretoras criativa e comercial da 704 Home, respectivamente, inauguraram na terça-feira (17) a primeira pop up store da marca.

O evento lotou a loja no shopping Casa & Gourmet (Botafogo - RJ). Arquitetos, designers e demais profissionais da área de arq e decor prestigiaram a inauguração, que contou ainda com uma palestra de Aline Araújo, da Ame Arquitetura, sobre como fotografar projetos para redes sociais.

"Amamos receber tantos amigos e parceiros na inauguração da loja. É uma data especial que celebra um longo caminho percorrido por nós duas, cheio de alegrias e felicidades ao ver tantos clientes satisfeitos", conta Viviane.

Ana Cano Milman, Erica Saraiva, Victor Niskier, Avner Posner, Natalia Veronezi e Marlon Castello Branco foram alguns dos arquitetos e designers que prestigiaram o coquetel oferecido por Priscila e Viviane.

O projeto da loja é assinado pela arquiteta Paula Werneck, que criou um ambiente onde as pessoas conseguem ter contato com os produtos desenvolvidos pela 704, todos 100% brasileiros e feitos com design exclusivo.