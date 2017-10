Maior prova às cegas de vinhos brasileiros disponíveis no mercado chega a sua 6ª edição

Na próxima segunda (23/10) até quinta (26/10), no Hotel Vila Galé, na Lapa, no Rio de Janeiro,um corpo de jurados altamente qualificados dará início às provas às cegas de centenas de garrafas dos vinhos brasileiros que estão disponíveis no mercado, e que os brasileiros poderão provar nas festas de fim de ano e ao longo de 2018.

Prova consolidada como a grande referência para o setor, o evento deste ano apresenta no seu júri, que tem no comando o expert e jornalista Marcelo Copello, um convidado bastante especial, o presidente da associação de enólogos do Chile, Eugenio Lira, que se juntará a outros profissionais de grande gabarito no assunto, vindos de diversos estados para trazer a luz sobre a nossa produção – a lista completa pode ser acessada no Anexo I.

A cerimônia de entrega dos certificados e medalhas acontecerá em tarde-noite festiva, com feira de vinhos para o consumidor

Recorde

A prova, que chega à sua sexta edição, vem alcançando ano após ano recordes de participação, sendo que neste ano chegou ao surpreendente número de 122 vinícolas com mais de 821 amostras (1.642 garrafas) inscritas para serem degustadas durante quatro dias, organizadas em 33 categorias, das quais sairá a classificação dos melhores vinhos do Brasil disponíveis no mercado, incluindo os campeões de cada categoria.

“Sempre destaco o quanto é fascinante acompanhar a evolução qualitativa dos nossos vinhos, mas agora tenho que destacar minha surpresa com esse novo número alcançado”, relata Sergio Queiroz, promotor do evento.

O resultado será conhecido logo na semana seguinte. A cerimônia de entrega dos certificados e medalhas acontecerá em tarde-noite festiva, com feira de vinhos para o consumidor, quando se poderá provar os destaques do certame.

O resultado consolidado de todas as categorias será publicado no Anuário Vinhos do Brasil 2018, junto com o panorama do setor, tradicionalmente divulgado no início do ano. Como novidade a versão digital, que facilitará a consulta pelos consumidores. “Do celular, tablet e PC, o consumidor poderá escolher seu vinho, contando com a avaliação deste seleto time de jurados, podendo ainda, se desejar, esticar a leitura para conhecer as regiões, nossas IG’s, DO’s e etc”, destaca Queiroz

O evento conta com o apoio do Ibravin, SEAPI (Secretaria de Agricultura, Pecuária e Irrigação do Rio Grande do Sul); e apoio institucionais das seguintes entidades: SindiVinho, Aprovale, Acavitis, Agavi, Apromontes, Vinhos da Campanha, ABS-RJ e Hotel Vila Galé.