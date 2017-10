O Via Parque Shopping agora é pet friendly e a maioria dos cães é bem-vinda e já podem passear com seus donos pelo mall do empreendimento. Apenas os ferozes e raças de guarda não terão acesso permitido. Para que seu “melhor amigo” tenha mais conforto e você tranquilidade durante a visita, um Kit de Higiene está disponível, gratuitamente, no Espaço Cliente, no 2º piso. Nesse kit, cada cliente que levar seu cachorro contará com lenço absorvente, luvas descartáveis e lenço para higiene das mãos.

Para que haja um bom convívio entre os pets e os demais clientes, é necessário que os donos sigam algumas regras. É obrigatório a utilização de guia e coleira, cães menos amigáveis, mesmo que de pequeno porte, devem utilizar focinheira. Não será permitido a circulação na praça de alimentação, exceto para cães-guias (conforme Lei federal 11.126/2005).

Para segurança de seus amigos caninos, não é permitida a circulação de cães nas escadas rolantes. Para utilizar a escada rolante, o dono deverá pegar seu pet no colo e, em caso de carrinhos e cães de maiores, é indicado a utilizado dos elevadores. A entrada do seu pet nas lojas está condicionada às regras internas de cada lojista, selos colados nas vitrines vão indicar a permissão.

