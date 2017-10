Moda NIT reune o melhor do mundo fashion com descontos de até 70%

As melhores marcas da cidade, com até 70% de desconto, estarão reunidas no Moda NIT, de 20 a 22 de outubro, no Espaço Cantareira, em Niterói. Além dos estandes com roupas, moda praia, cosméticos, acessórios e calçados, apresentando tendências e lançamentos, o evento inclui palestras, a participação de influencers, shows e um espaço gastronômico com food trucks.

Segundo o presidente do Sindilojas de Niterói, Charbel Tauil Rodrigues; o Moda NIT vai prestigiar os empreendedores locais. "Serão três dias de atrações, destacando marcas e lojas estabelecidas em Niterói, com ótimos descontos para o consumidor. É uma oportunidade e tanto, seja para fazer compras, seja para se atualizar, pois haverá palestras e bate-papos sobre moda e estilo. Tudo isto com entrada franca, que é um atrativo a mais para o público", antecipa.

As melhores marcas da cidade, com até 70% de desconto, estarão reunidas no Moda NIT, de 20 a 22 de outubro, no Espaço Cantareira, em Niterói

Tendências e lifestyle

No dia 20 haverá a participação da Garotas de Blush, falando sobre como adequar a moda ao nosso estilo e tendências para o verão. O blog reúne posts sobre moda, beleza, maquiagem, cabelos, cinema, gastronomia, viagens, etc. Já no dia 21, o Moda NIT recebe Dandynha, blogueira de moda e lifestyle há 7 anos, uma das primeiras no Rio a postar o "look do dia" e seu estilo de vida. Também está com programa de TV semanal no E! entertainment, um reality/série sobre a vida de 5 influencers cariocas. E no último dia, Lylian Berlim, que é consultora de novos negócios na área de moda e autora do livro 'Moda e Sustentabilidade – Uma reflexão necessária', vai debater o tema com o público.

Gastronomia e shows

E quem disse que moda não tem a ver com boa comida? Os famosos food trucks e bike foods também terão seu espaço no Moda NIT. Já estão confirmadas as presenças do Maria Fumaça, Kumbuk´AA Poke, Só Coxinhas, entre outras delícias.

E boa música também não vai faltar:

20/10 - Marcelo Feitas - Voz e violão, com MPB

21/10 - Two Walkers - Acústico, com rock

22/10 - Cláudio Paes - Voz e violão, com pop rock

Expositores confirmados: Via Mia, Cassia Calçados, Bentha, Lupa, Use Rio, It´s, Fernanda Biquini, Mar Delas, Nanna Prata, Criança Galeria , Viver Bem, Santo Expedito, Zapp, Use.Com, Kaway, Kaori, Fatalle, Subi Zero, T.A.F.Y, ZUL, Liquido, Mary Kay, Queen Jóias, Bia Ritz e Mistura Solar.

Serviço: Moda NIT

Data: 20 a 22 de outubro, das 14h as 22h

Local: Espaço Cantareira - Niterói

Entrada franca