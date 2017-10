Unisuam e Bangu Shopping promovem oficinas gratuitas de Gastronomia na Zona Oeste

De 20 a 26 de outubro, a Unisuam e o Bangu Shopping promovem a 3ª edição do ‘Dias de Gourmet’, evento com oficinas gratuitas para quem quer aprender um pouco mais sobre o universo da Gastronomia e da Nutrição. As palestras, que acontecerão sempre às 17h, têm como objetivo ensinar receitas práticas e técnicas, além de dicas relacionadas aos temas que compõem a programação.

Na sexta, dia 20, o evento vai receber a nutricionista Samara Plentz, que vai ensinar receitas e como tirar proveito dos ‘Sucos Detox’. No sábado, 21, o tema será ‘Coxinhas Cariocas’, com o chef Rodrigo Augusto. Na segunda, 23, é dia de aprender dicas sobre o ‘Brigadeiro’, um dos doces mais amados dos brasileiros, com o chef Anderson Alves. Já no dia 24, Adriana Leal, coordenadora do curso de Tecnologia em Gastronomia da Unisuam, vai ensinar como aproveitar ao máximo os ingredientes do dia a dia na oficina ‘Cozinhando o Desperdício’. Na quarta, dia 25, a nutricionista Roberta Silveira ensinará receitas saudáveis e práticas de ‘Saladas em Potes’. E, no último dia do evento, já pensando nos preparativos para as festas de fim de ano, a oficina será sobre receitas de ‘Panetone’. Todo o material utilizado nas aulas é gratuito.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente na Secretaria da Unisuam do Bangu Shopping, de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h. Mais informações pelo telefone (21) 3882-9797 ou em www.unisuam.edu.br . As oficinas terão limite de até 25 pessoas acomodadas por sessão. Porém, quem se interessar poderá acompanhar no entorno do espaço, na praça de alimentação do estabelecimento.

Programação

20/10 - Sucos Detox - Nutricionista Samara Plentz

21/10 - Coxinhas Cariocas - Chef Rodrigo Augusto

23/10 - Brigadeiro - Chef Anderson Alves

24/10 - Cozinhado o Desperdício - Nutricionista Adriana Leal

25/10 - Saladas em Potes - Nutricionista Roberta Silveira

26/10 - Panetone - Marcos Aurélio

Serviço: 'Dias de Gourmet'

Data: 20, 21, 23, 24, 25 e 26 de outubro, sempre às 17h

Local: Bangu Shopping - Rua Fonseca, 240 – Bangu

Inscrições: segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, na Unisuam Bangu Shopping

Evento gratuito

Mais informações: (21) 3882- 9797 | www.unisuam.edu.br