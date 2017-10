Zamboni apresenta nova identidade visual

Reconhecida por sua liderança e excelência logística, a distribuidora atacadista Zamboni, eleita pelos seus clientes a melhor do Rio de Janeiro e do Espírito Santo no ranking ABAD/Nielsen 2017, acaba de reformular a sua identidade visual.

O lançamento oficial da nova logomarca será na sua Convenção Anual de Vendas, dia 30, no hotel Windsor Guanabara, no Rio de Janeiro.

O objetivo da empresa, que atua há 48 anos no mercado, é modernizar a comunicação preservando a sua essência, que é o relacionamento estreito com os seus clientes, parceiros e colaboradores. O conceito, desenvolvido pela agência Tátil, partiu do elemento mais forte do nome, a letra Z da Zamboni, que foi redesenhada, mantendo o vermelho como o tom que a identifica.

“A Zamboni é uma marca viva, dinâmica e em expansão. Essa mudança reflete o clima da empresa”, afirma a CEO Fabiana Zamboni.

