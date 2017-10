ONG Make-A-Wish Brasil realiza Leilão de Gala no dia 21 de outubro, em São Paulo

No dia 21 de outubro, sábado, será realizado o Leilão de Gala 2017 da Fundação Make-A-Wish Brasil, em São Paulo.

Nesta esta edição, serão arrematados, ao vivo e online, diversas peças e experiências que serão revertidas em realização de sonhos de centenas de crianças em condição de risco de saúde.

Segundo a instituição, que atua em 50 países, só no ano passado foram realizados mais de 30 mil sonhos no mundo.

Para o Leilão de Gala 2017, a Stone Age irá apoiar com uma mesa corporativa, garantindo que o sonho de uma criança se torne realidade.

Há oito anos, a Stone Age – empresa referência em tecnologia de ponta no Brasil – apoia o trabalho da Fundação no país, que tem como missão realizar sonhos de crianças com doenças graves.

"Acreditamos muito na seriedade de como é feito o trabalho, os resultados apresentados e, principalmente, o que ele significa. A Make-A-Wish prova que, mesmo nas situações mais adversas, podemos e devemos continuar sonhando", comenta Rodrigo Cordeiro, sócio da Stone Age.

Fundação Make-A-Wish Brasil: www.makeawish.org.br