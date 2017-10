Indústria da impermeabilização se reúne em outubro no 8º seminário sobre o tema

A cidade do Rio será sede, nos dias 25 e 26 de outubro, do 8º Seminário de impermeabilização, que reunirá empresas do setor para discutir a manutenção nas edificações.

O encontro é promovido pela Associação das Empresas de Impermeabilização (AEI) do Estado do Rio de Janeiro e pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Rio (Sinduscon-RJ).

A programação reúne 20 palestras de interesse do mercado imobiliário como um todo com temas variados: 'Novo código o de obra' é o mote da apresentação do coordenador de planejamento da Secretaria Municipal de Urbanismo do Rio, Luis Gabriel Denadai; o economista Luis Fernando Mendes, da Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC), falará de conjuntura econômica. Ainda serão discutidas questões como tecnologias em injeção de fissuras, aderência para mantas asfálticas, manutenção e ciclo de vida das coberturas, concretos auto cicatrizantes, sistema de injeção de resinas, entre outros.

Durante o encontro, os especialistas também irão falar sobre o sistema de impermeabilização e suas várias etapas. De acordo com a Associação, a proposta é dar visibilidade ao tema.

“Os processos de impermeabilização visam bloquear a passagem de fluídos pelas estruturas. Nas partes internas das construções, a impermeabilização pode criar diversos tipos de bloqueios, contra água do chuveiro, de lavagem de pisos ou ainda contra vapores que podem ocorrer quando temos ambientes com diferenças de temperaturas muito diferentes entre si como em saunas, câmaras frigoríficas, ambientes com exposição a condensações, etc”, explica Daniel Montes Rios, arquiteto e presidente da AEI.

Serviço: 8º Seminário de impermeabilização

Data: 25 e 26 de outubro (quarta e quinta-feira) Horário: 8h às 17h

Local: Auditório do Sinduscon-Rio - Rua do Senado 213, Centro

Mais informações: 3860-1685 ou pelo email aei@aei.org.br

Para se inscrever basta acessar o link: http://aei.org.br/inscricoes-evento-/