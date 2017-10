IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio promove palestra com CEO do Rock in Rio

Na próxima terça-feira, dia 10, às 19h30, o IAG - Escola de Negócios da PUC-Rio recebe o engenheiro Luis Justo, CEO do Rock in Rio e ex-aluno da PUC-Rio.

Justo vai falar sobre como o festival deixou de ser um evento de música para se tornar um festival de experiências na palestra 'Empreendendo Experiências'.

O evento é uma parceria do Curso de Gestão de Entretenimento e Marketing no Esporte com a Associação dos Antigos Alunos da PUC-Rio.

As vagas são limitadas e sujeitas à lotação do auditório.