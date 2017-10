Health for Pet oferece planos de saúde para cães e gatos no Rio

Mais do que animais, os pets são considerados parte da família. Pensando neste público e visando o seu bem-estar, a Health for Pet, uma empresa do grupo Porto Seguro, oferece no Rio de Janeiro um serviço personalizado, com atendimento domiciliar e internação para cães e gatos.

Preocupada em apresentar aos clientes uma gama de opções flexíveis que se adequem ao perfil de cada pet, a Health for Pet oferece quatro planos de saúde: Pet Light, com cobertura para consultas, exames laboratoriais, vacinas e procedimentos ambulatoriais, incluindo urgências e emergências; Pet Plus, cobre consultas em clínico geral eletivas, urgência, emergência, exames laboratoriais e internação do seu pet. Pareceres e consultas de especialistas, exames de Imagem e cirurgias somente serão cobertos quando em casos de internação; Pet Total, que disponibiliza cobertura completa (ambulatorial + hospitalar) a todo rol de serviços oferecidos; e, por fim, Pet Premium, que prevê todas as coberturas do Pet Total, além de reembolso para serviços realizados fora da rede credenciada.

A Health for Pet conta ainda com benefícios como o Pet Home, serviço exclusivo que leva o melhor da medicina veterinária à residência do cliente em consultas de rotina pré-agendadas. E para quem busca praticidade, mesmo que à distância, o Pet Phone é a solução. Trata-se de um serviço de atendimento telefônico 24 horas, com uma equipe de médicos veterinários treinados para fornecer informações sobre a saúde do animal para as mais diferentes situações. O prontuário Digital Digipet e o clube de benefícios PetClub completam o conjunto de facilidades.

“O objetivo da Health for Pet é estimular a prevenção de doenças por meio de diagnósticos precoces, fazendo com que os animais tenham maior qualidade de vida com mais saúde. A contratação dos planos deve ser realizada exclusivamente por meio dos Corretores. O serviço está disponível para todos, incluindo aqueles que ainda não são clientes Porto Seguro”, destaca Fernando Leibel, presidente da empresa.

Health for Pet: www.health4pet.com.br/planos/ate-8-anos/