iNomes encontra o nome certo para todo tipo de negócio

Em um cenário promissor para novos mercados surge a iNomes, empresa dedicada a solucionar o dilema de encontrar o nome que represente perfeitamente um negócio, em somente 48 horas. Idealizada pelas sócias Sandra Birman, fundadora do iMarca, e Adriana Calderoni, diretora da Modo Branding Lab, ambas com mais de 10 anos no mercado, a empresa funciona na plataforma online (www.inomes.com.br) e utiliza uma metodologia própria, inovadora, fácil e rápida, para criar o nome ideal para o lançamento ou ampliação de um negócio, serviço ou produto. Além disso, verifica a disponibilidade e registra o domínio na internet, de acordo com o nome escolhido.

Com inúmeros segmentos que necessitam de inovação, o Brasil tem mercado para diversos perfis de empreendedores. Imerso em uma crise econômica sem precedentes, o país também vive um momento único para aqueles que, com dinheiro em mãos por conta de demissões ou resgate do montante do FGTS, estão em vias de realizar o sonho de criar seus próprios negócios. A iNomes considera que o atual momento do país indica cautela na hora de investir tempo e recursos na contratação de uma consultoria tradicional de branding para chegar ao nome do negócio. Assim, para tornar essa etapa crucial mais acessível, desenvolveu uma ferramenta digital que, além do processo criativo em si, envolve também uma metodologia que adequa o nome ao público alvo, tornando-o atrativo e cativante, capaz de transcender as fronteiras, idiomas e culturas.

Com sede no Rio de Janeiro, a iNomes está presente em todos os estados brasileiros, e comprova que desenvolver nomes estrategicamente posicionados com agilidade e custo justo, já é uma realidade. A empresa conta com uma equipe especializada nas áreas de linguística, marketing, semiologia e fonética, capaz de criar nomes tanto para negócios em estágio inicial, como para empresas consolidadas, que desejam um novo nome ou reposicionamento de sua expressão verbal.

Após a pesquisa minuciosa e escolha do nome pelo cliente, a iNomes celebra o novo nome com uma Certidão de Nascimento personalizada, contando a história e significado do nome recém-lançado.

”O know-how adquirido ao longo dos 15 anos de gestão em design de logos, nos indicou que essa demanda para Naming acompanha o crescimento do empreendedorismo no país. Nomear de forma eficiente e criativa é uma etapa fundamental no planejamento de um negócio e sua identidade estratégica. Considerar se o significado do nome está corretamente inserido dentro dos valores da empresa, além de prevenir-se quanto à sua exclusividade através da proteção no INPI, também é prioritário”, destaca Sandra Birman.

Como funciona

Ao entrar no site da iNomes o cliente escolhe entre quatro pacotes de serviços: Criação de nomes e pesquisa de domínio por R$ 299,00; Criação de nomes, pesquisa e registro de domínio por R$ 399,00; Proteção da marca no INPI por R$ 899; ou Criação de slogans por R$ 249,00.

Na próxima etapa, o cliente responderá a uma série de perguntas que serão o ponto de partida para o processo interativo de brainstorming da equipe da iNomes. História, valores, objetivos, público-alvo, propósito, ideologia, dificuldades e tendências, enfim, a personalidade do negócio será descrita em detalhes. Entra em cena a metodologia desenvolvida para analisar o perfil mapeado, de forma inovadora e customizada, e assim possibilitar a criação de 10 a 12 nomes memoráveis e criativos, em somente 48 horas.

“O desafio de criar nomes, slogans, domínios e tudo que envolve o registro de um negócio, é o que nos motiva. A tarefa complicada e muitas vezes frustrante de criar um nome é transformada em solução fácil e divertida, poupando tempo e energia para o empreendedor”, conclui Adriana Calderoni.

Dicas fundamentais

1. EXCLUSIVO_

Será que o nome ajuda a destacar–se em sua categoria, ou ele mistura-se com os outros?

2. SIMPLES_

É o nome fácil de falar, soletrar e ser lembrado? É curto e conciso o máximo possível?

3. INTERATIVO_

O nome identifica-se com seu público-alvo e cria uma troca emocional?

4. SIGNIFICATIVO_

O nome facilmente transmite uma ideia ou benefício que é relevante para sua marca? Será que o nome conta uma história?

5. VISUAL_

Será que o nome é visualmente evocativo?

6. FLEXÍVEL_

Com o crescimento de sua empresa, o nome pode expandir também, ou é muito limitante e específico?

7. PERSONALIDADE_

O nome captura a essência e personalidade da sua marca?

8. GLOBAL_

O nome é culturalmente apropriado para utilização ao redor do mundo e capaz de viajar através de diferentes idiomas?

9. HARMONIA_

O nome soa bem? É divertido, ou transmite seriedade e elegância em falar?

10. VIABILIDADE_

O nome pode ser legalmente protegido e “patenteado”?

11. ALCANCE_

O nome pode ser disponibilizado na internet e mídias sociais?

iNomes: www.inomes.com.br