Dotz amplia parceria com Polishop no Rio de Janeiro

A Dotz, programa de fidelidade líder do varejo brasileiro, ampliou a parceria com a varejista multicanal Polishop.

Com isso, os clientes do Programa agora podem acumular e trocar seu Dotz em 21 lojas físicas, além da loja online através do portal ganheonline.dotz.com.br.

Com a expansão da rede de coalizão no Rio de Janeiro, os clientes têm mais opções paraacumular Dotz a cada compra que realizam nas lojas parceiras, além de trocar seus Dotz por produtos de diversos departamentos da Polishop como beleza, boa forma e SPA, cozinha, casa e eletrônicos.

As novas lojas que agora fazem parte da parceria estão localizadas em diversos shoppings do Rio de Janeiro. Confira abaixo a lista completa: