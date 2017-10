Liquida Bolsas e Sapatos doCarioca Shopping terá descontos de até 70%

De hoje até domingo, o Carioca Shopping promoverá o 'Liquida Bolsas e Sapatos'. Durante 4 dias, os clientes vão encontrar uma variedade de sandálias, sapato social, tênis, sapatos de festa, botas, chinelos, bolsas, mochilas e muito mais com até 70% de desconto.

Segundo Leonardo Vieira, Superintende do Carioca Shopping, o objetivo é aquecer as vendas e divulgar o mix de lojas. “Nos últimos dois anos, tivemos muitas mudanças com uma grande revitalização e expansão no empreendimento e a abertura de novas lojas. Nessa ação, além de aproveitarem excelente descontos, os clientes poderão ver as novidades”, explica o executivo.

Liquidação é uma boa opção para comprar presentes para o Dia das Crianças e até antecipar alguns presentes de Natal, devido aos descontos

A liquidação também é uma boa opção para comprar presentes para o Dia das Crianças e até antecipar alguns presentes de Natal, devido aos descontos. Na Redley, por exemplo, os consumidores vão encontrar tênis de R$ 299,00 por R$ R$ 79,00. Na Mr. Cat, haverá sandálias rasteiras, que poderão ser usadas na primavera e no verão, de R$ 109,90 por R$ 39,90. “As pessoas estão aprendendo a se organizar e antecipar compras em eventos de grandes descontos. O Liquida será uma boa oportunidade”, completa Vieira.

