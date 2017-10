13ª Costa Verde 2017 leva para região capacitação e bons negócios

Começa essa semana, de 05 a 08 de outubro, no Cais de Santa Luzia, Angra dos Reis, a Costa Verde Negócios, um oferecimento do Sistema Fecomércio, que levará o que há de melhor na região, lançamentos, produtos e serviços de diversos segmentos, como moda, maquiagem, estética, roupas, alimento, agricultura, decoração e outros.

O evento terá cerca de 70 estandes distribuídos em estrutura de tenda, atrações musicais todos os dias e palestras no estande da Fecomércio, além da participação de artesãos da região.

Segundo o vice-presidente da Fecomércio, José Essiomar, “o objetivo é estimular o desenvolvimento socioeconômico local e do Estado do Rio , a fim de robustecer as micro e pequenas empresas por meio de ações capazes de gerar oportunidades, que tragam sustentabilidade às organizações já instaladas e que despertem o desenvolvimento do espírito empreendedor. Além disso, este ano, as prefeituras de todas as cidades da região Costa Verde (Angra dos Reis, Mangaratiba e Paraty), mais a prefeitura da cidade vizinha, Rio Claro, estarão presentes na feira, com seus produtos”.

Programação estande Fecomércio:

05 de outubro – Quinta-feira

18h30 às 19h30: Auto Maquiagem

20h às 21h: Fotografia

06 de outubro – Sexta-feira

18h às 19h: Auto Maquiagem

19h30 às 20h30: Fotografia

07 de outubro – Sábado

15h às 16h: Auto Maquiagem

16h30 às 17h30: Sustentabilidade

18h às 19h: Fotografia

19h30 às 20h30: Sustentabilidade

08 de outubro – Domingo

15h às 16h: Sustentabilidade

16h30 às 17h30: Auto Maquiagem

18h às 19h: Fotografia

Programação musical

05 de outubro às 20h30: Banda Black Man

06 de outubro às 21h: Banda Aglomerou

07 de outubro às 21h - Banda Zampaglione Groovintage

08 de outubro às 18h - Fernando Grande

Serviço: Costa Verde Negócios

Data: 05 a 08 de outubro, de 14h às 2h

Local: Cais de Santa Luzia - Angra dos Reis