Site oferece compra de moedas estrangeiras com as melhores cotações

Uma empresa brasileira promete trazer comodidade, segurança e busca de melhores cotações em câmbio para os que desejam viajar. A Meu Câmbio desenvolveu uma plataforma web de alta capacidade de inteligência digital, que busca e compara cotações de diversas corretoras e instituições financeiras, entregando o melhor negócio em câmbio para aquela viagem. Ao todo são oferecidas 17 moedas estrangeiras, em mais de 133 cidades atendidas. O pedido é feito pelo site, mas o pagamento é realizado diretamente entre o cliente e a instituição financeira, via transferência bancária. A compra mínima é de US$ 100.

A plataforma funciona como intermediadora entre o cliente, corretoras de câmbio e instituições financeiras. Atualmente, a Meu Câmbio conta com dez parceiras, selecionadas pela qualidade, segurança e por só utilizarem notas novas importadas diretamente dos bancos centrais.

“Nós oferecemos uma solução de forma ética, legal e transparente para que o cliente possa fazer o melhor negócio em câmbio. Na prática, conectamos quem quer comprar – viajantes, estudantes, etc - e quem quer vender moeda estrangeira – corretoras e instituições financeiras, de forma que o cliente tenha sempre o melhor preço sem abrir mão de praticidade e segurança. Todas as operações são avaliadas pelo compliance e os contratos são registrados no Banco Central seguindo as normas competentes”, explica o diretor de estratégia e inovação da Meu Câmbio, Mathias Fischer.

Para começar a usar, basta o usuário fazer o cadastro e logo depois já poderá comparar em sua tela qual instituição financeira do mercado está oferecendo a melhor cotação, ou seja, o melhor custo-benefício para sua viagem. A tecnologia também disponibiliza a possibilidade de cadastro de boletins diários, em que é possível acompanhar e receber, por e-mail, as melhores cotações encontradas para a quantidade exata que o usuário deseja comprar.

Outra alternativa oferecida pela plataforma é o alerta de preço, que tem um funcionamento parecido com os alertas de passagens aéreas. “Quando a tecnologia encontra a cotação que o usuário deseja pagar, já com todos os impostos inclusos, ele será notificado. Além disso, a compra pelo site disponibiliza a opção de retirar na loja parceira ou receber em casa”, enfatiza Fischer.

O processo de delivery é realizado diretamente pela instituição financeira indicada. O prazo de entrega varia conforme a localidade e moeda escolhida e é entregue somente nas mãos do comprador, garantindo a segurança do pedido. “Todas as instituições parceiras da Meu Câmbio possuem equipe própria e especializada nas entregas, que passam por uma rigorosa seleção para garantir a qualidade do serviço e a segurança de quem está comprando”.

