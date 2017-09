Rio sedia Feira de Estampas & Tecelagens

O Rio de Janeiro recebe nos dias 03 e 04 de outubro a Print RJ, repetindo o sucesso da edição anterior. Com sede no Studio 512, no Jardim Botânico, o projeto nasceu do sonho das sócias do Studio 512, Beti e Renata Speiski e da sócia fundadora do Coletivo Estampa, Carolina Lenz, que assina a curadoria do evento.

A ideia do projeto é facilitar a troca entre as tecelagens, estúdios de estampas, e as marcas de moda com o objetivo de fomentar resultado para o mercado de varejo.

Nesta edição, a Print RJ abrigará, além dos expositores que participaram da última edição, mais seis estúdios e tecelagens nacionais e internacionais, trazendo as mais importantes novidades do setor. Entre os expositores brasileiros, nomes de peso como RenauxView, Brand Textil, Werner Tecidos, Coletivo Estampa, Adriana Boulos e Dalutex. O estúdio inglês Circleline Design e o italiano Miroglio continuam integrando o time internacional, que recebe mais um expositor: o italiano Blue Studio Design

O evento traz para a cidade carioca o formato internacional das feiras da indústria têxtil, aliado ao charme e bossa do mercado de estamparias e tecelagens, o que faz da Print RJ uma oportunidade única de intercâmbio para os profissionais da área.

Estúdios e tecelagens participantes

Coletivo Estampa: O Coletivo Estampa é uma plataforma online que concentra diversas estampas para o mercado de varejo e indústria da moda, têxtil e decoração. Com showroom no Jardim Botanico, Rio de Janeiro, atualmente, atende clientes de todo o Brasil, e tem representantes e clientes espalhados pelo mundo: NY, California, Londres, Mexico e Australia. Hoje está presente nas principais feiras têxteis do mundo, Premiere Vision (Paris e NY). Por trás da criação e concepção, está a empresária Carolina Lenz, que junto com o Studio 512, é idealizadora do Print RJ. Alguns clientes: Perry Ellis, Animale, Ateen, Cantão, Dress to, Enjoy, Maria Filo, Tuffi Duek Tritton, Cocal Cola clothing, Lojas Renner, Marisa, Leader, Vitamin A (California), Peter Alexander (Australia).

RenauxView: A RenauxView não produz apenas tecidos e fios, mas sim criatividade, inovação e design. É uma empresa que encoraja o crescimento individual de cada membro de sua equipe. Buscam uma vertente artística em tudo que fazem, pelo simples fato de terem vontade de produzir arte. Abastecem, a cada coleção, os mercados nacional e internacional com soluções para atender à necessidade de cada cliente, sempre sob rígidos padrões de qualidade e respeito ambiental.

Dalutex: Com mais de 35 anos no mercado e constantemente investindo em pesquisa, inovação, tecnologia e aperfeiçoamento, a Dalutex é reconhecida por suas criações em estamparia, malharia e tinturaria. Sempre unindo qualidade, criatividade e exclusividade com a rapidez que o mercado da moda exige.

Além de um acervo com mais de 5 mil desenhos, que podem ser recoloridos de acordo com o perfil de cada coleção, a Dalutex desenvolve estampas exclusivas com base no briefing do cliente e também trabalha com estudios dos mais conceituados Bureaux nacionais e internacionais.

Circleline Design: Há 24 anos no mercado, com um trabalho inovador com pequenos e grandes clientes. O amor pelo design, abrangência de experiência e “mão na massa” que fizeram com que muitos dos clientes fiéis; o “Creative Working”. As coleções de impressões têxteis e design de bordados é internacionalmente famosa como uma das mais incríveis e incomuns coleções com verdadeiras obras de arte. O Circleline Design coloca suas ideias em prática criando estéticas e estratégias para seu projeto criativo.

Miroglio: Com uma equipe de estilo internacional, a Miroglio trabalha em constante pesquisa de tendência e customização em parceria com seus clientes. O estilo é formado por 60 profissionais de design, profissionais criativos em diversos países, analisando e trazendo novas tendências para a equipe de estilo ; Art Gallery com 50 mil estampas, e 3.500 novas estampas são criadas em um ano. Equipe referência em arte finalização ; líder mundial na produção de tecidos estampados de alta qualidade.

TexTrend: Com três anos de vida completos em 2017, a TexTrend já é referência no mercado de estampas e tecidos. O sucesso é fruto da vasta experiência das fundadoras Angélica Barbosa e Ana Paula Nascimento, que carimbaram seus currículos em empresas como La Estampa e Grupo Soma (Animale e Farm). Atualmente, a sede da empresa fica na fábrica da Bhering, um dos polos de moda e arte mais pulsantes da capital carioca.

BrandTextil: O estúdio apresenta desde 2011 soluções em estamparia digital e rotativa para o mercado de moda.

Studio Aurum: Studio Aurum Brasil é um estúdio de desenvolvimento de estampas exclusivas, criado pelo estilista e designer têxtil Augusto Ribeiro em dezembro de 2011. Com experiência de 7 anos no mercado têxtil, Augusto trabalha como estilista e designer para diversas estamparias, marcas e importadoras de tecido.

Studio 512

O Studio 512 é um espaço multiuso, localizado em um dos bairros mais charmosos do Rio de Janeiro, o Jardim Botânico. Fundado em 2014 por Beti e Renata Renata Speiski, apaixonadas por arte, cultura, moda e inovação, que perceberam a carência de espaços na cidade maravilhosa. Em uma localização privilegiada, a casa de 400m² oferece espaços para workshops, showroons, networking, treinamentos empresariais, eventos corporativos, debates, seminários, palestras, lançamentos de livros e exposições.

Expositores

Coletivo Estampa, Adriana Boulous, RenauxView, Dalutex, Blue Studio Design, Circleline Design, Miroglio, TexTrend, BrandTextil, Studio Aurum, Dash Studio, Estúdio Icertain, Manacá Estúdio, Werner Tecidos.

Serviço: Print RJ

O Print RJ acontece nos dias 03 e 04 de Outubro, das 10h às 19h, no Studio 512

Data: 03 e 04 de Outubro, das 10h às 19h

Local: Studio 512 - Jardim Botânico, 512 - Lagoa, Rio de Janeiro

Mais informações: (21) 2274-8049