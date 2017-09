McDia Feliz 2017 bate recorde e arrecada mais de R$ 25 milhões

O McDia Feliz, a maior campanha em prol da cura do câncer infantojuvenil no Brasil, arrecadou o valor recorde de R$ 25.352.836,25 em 2017.

O resultado representa um aumento de 9,6% em relação ao ano anterior e superou as expectativas da campanha. O montante será destinado a 74 projetos de 58 instituições de todo o Brasil. Entre os projetos estão obras em UTI pediátricas, compra de veículos para transporte de pacientes, reformas de casas de apoio, compra de materiais hospitalares, construção de Espaços da Família.

O valor arrecadado é composto pela venda de sanduíches Big Mac realizada nos mais de 900 restaurantes McDonald’s de todo o país (exceto impostos) no dia 26 de agosto, pela venda de tíquetes antecipados, comercialização de produtos promocionais com a marca McDia Feliz, doações de pessoas físicas e jurídicas e o evento Esquenta McDia.

A 29ª edição da mobilização contou com apoios que foram decisivos para fazer desta arrecadação mais um recorde. Arcos Dourados, Associação Brasileira de Franqueados McDonald's, Aryzta, Bimbo Brasil, Brasilgrafica S.A., Bunge, Cabify, O Café do Centro, Coca-Cola, DM9, DPZ&T, Duo Studio Interativo, Ecad, Grupo Ecoaxial, Grupo Campanha, JRD Logística de Marketing, Martin Brower, Pic Pay, Polenghi, Software Express, Thomas Grag & Sons do Brasil e Ticket, foram os grandes apoiadores e patrocinadores da campanha deste ano. Além de todo esse apoio, o McDia Feliz contou com a participação de Fábio Porchat, embaixador nacional em 2017, que abraçou a causa e convocou toda a sociedade a participar da mobilização.

“É muito gratificante ver que, cada vez mais, as pessoas abraçam a causa do combate ao câncer infantojuvenil. Esse resultado recorde representa o apoio de tantas pessoas que contribuíram para o sucesso desta edição, desde os doadores e voluntários, até funcionários e franqueados do McDonald’s. Gostaria de agradecer a todos que participaram do McDia Feliz 2017, sem esquecer das importantes parcerias que tivemos o privilégio de estabelecer este ano”, celebra Francisco Neves, superintendente do Instituto Ronald McDonald.

Para Paulo Camargo, presidente da Divisão Brasil da Arcos Dorados (franquia que opera a marca McDonald’s em 20 países da América Latina), a solidariedade impressiona a cada ano. “Mesmo em um período economicamente difícil para a maioria dos brasileiros, tivemos um novo recorde. Isso mostra que os nossos clientes são extremamente solidários à causa e que acreditam que cada Big Mac comprado no McDia Feliz conta para levar sorriso no rosto de tantas crianças e famílias em tratamento. Eu só tenho a agradecê-los e também aos muitos voluntários, que dedicaram um valioso tempo e esforço na venda de tíquetes antecipados. Não posso esquecer, claro, integrantes do Sistema McDonald’s: franqueados, fornecedores e, principalmente, aos funcionários, que nesse dia trabalham com o dobro de motivação”, finaliza Camargo.

Já são 29 anos de história. A campanha que começou no Brasil arrecadando recursos para apenas uma instituição, a Ação Social de São Paulo, foi crescendo ano após ano e já arrecadou um total de cerca de R$ 255 milhões destinados ao combate do câncer infantojuvenil. Os números de arrecadação multiplicaram em cinco vezes desde 2000, sendo possível beneficiar cada vez mais instituições, viabilizando a implantação de unidades de internação, ambulatórios, salas de quimioterapia, casas de apoio e unidades de transplante de medula óssea e ampliação do programa Diagnóstico Precoce. Com isso, contribuímos para o impacto nos números da doença: há 30 anos, as chances de cura eram de 15% e hoje podem chegar a 80%, se a doença for diagnosticada precocemente e tratada de maneira adequada em centros de referência.

Sobre o McDia Feliz

O McDia Feliz é uma campanha coordenada nacionalmente pelo Instituto Ronald McDonald. Atualmente, é a maior mobilização no Brasil em prol da cura do câncer infantil e juvenil. A campanha é um sucesso graças à participação fundamental de instituições, funcionários, franqueados e fornecedores, além da mobilização de milhares de voluntários que incentivam a sociedade a abraçar a causa em prol de adolescentes e crianças com câncer. O McDia Feliz tem o intuito de despertar a atenção de toda a sociedade e sensibilizá-la para a maior causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de zero a 19 anos. Este ano, o McDia Feliz aconteceu no dia 26 de agosto. Desde 1988, cerca de R$ 255 milhões foram arrecadados por meio do McDia Feliz, e destinados para instituições de apoio que lutam pela cura do câncer infantil e juvenil. Mais informações em www.mcdiafeliz.org.br.

Instituto Ronald McDonald: www.institutoronald.org.br.