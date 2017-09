Delivery Much participa da Feira Expo Franchising, no Rio

A Delivery Much, primeira e única franquia brasileira que oferece um sistema de marketplace para pedidos de refeições online, apresentará suas soluções de tecnologia da informação (TI), marketing e estratégia para comerciantes do setor alimentício na Expo Franchising ABF Rio, uma das dez maiores feiras de franquias do mundo, de 28 a 30 de setembro, no Riocentro.

Presente no estado do Rio de Janeiro desde 2016, a Delivery Much tem franquias nas cidades de Campos dos Goytacazes, Resende e Volta Redonda. Com investimento de baixo custo, a partir de R$ 25.000,00 para cidades com até 70 mil habitantes, o franqueado Delivery Much recebe treinamentos, consultoria específica para a realidade de sua cidade, além de ajuda para desenvolver e elaborar estratégias consistentes de mercado a fim de consolidar o aplicativo na região.

De acordo com o CEO da Delivery Much, Pedro Judacheski, através do atendimento local feito pelos franqueados, a empresa foi muito bem recebida pelos restaurantes e consumidores de Campos dos Goytacazes, Resende e Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro. “Ao identificarmos essas oportunidades, colocamos o Estado do Rio no eixo principal de nossa expansão, mapeando mais de 40 cidades com potencial imediato para delivery online, gerando empregos e oportunidades para empreendedores destas regiões”, explica o CEO.

Para o executivo, a ABF Expo posiciona e confere mais credibilidade a Delivery Much, principalmente frente as redes de restaurantes, que passam a enxergar a companhia como colegas de segmento e não somente como fornecedor.

“É visível que nosso modelo chama atenção na feira devido a inovação, pois muitos municípios ainda não possuem esse tipo de negócio. O público destas feiras estão acostumados com "franquias tradicionais" do mercado e acabam se identificando, principalmente por ser um modelo de negócio inovador em dois dos segmentos que mais crescem no Brasil: tecnologia e alimentação.

Localizado nos corredores G34 e H35, os estandes da Delivery Much terão equipes de atendimento em tempo integral para esclarecer as dúvidas dos empreendedores que passarem pelo local. Com sete unidades próprias e 112 franqueadas, a Delivery Much atua hoje em 119 cidades, divididas em 21 estados, e continua sua expansão pelo Brasil. A expectativa é que o negócio alcance todas as capitais do país até o final de 2018.

Criada em 2011, no Rio Grande do Sul, pelos sócios Pedro Judacheski, Guilherme A. Kruel de Andrade e Fernando Giaretta, a Delivery Much é a primeira e única empresa de franquias brasileira que oferece um sistema de marketplace para pedidos de refeições online. Com soluções de tecnologia da informação (TI), marketing e estratégia para comerciantes do setor alimentício, a companhia tem quatro unidades próprias e 86 franqueadas. Atua hoje em 119 cidades, divididas em 21 estados, e continua sua expansão pelo Brasil. A expectativa é que o negócio chegue em todas as capitais do país até o final de 2018. O foco do negócio é desenvolver tecnologias para que as empresas de alimentação possam oferecer seus produtos de forma online, bem como possibilitar maior divulgação, controle, aumento de venda e facilidade para os restaurantes. deliverymuch.com.br

