Evento promovido pela Zamboni antecipa tendências do mercado para a temporada primavera-verão

O mercado fluminense tem desafiado bastante os empresários em 2017. A boa notícia é que a chegada da primavera e do verão faz aquecer também as vendas de alguns segmentos como o de higiene pessoal. Alguns fatores fazem com que, naturalmente, haja uma mudança no comportamento de compra do consumidor, como o aumento da quantidade de banhos diários, impulsionando as vendas de desodorantes, shampoos e sabonetes, entre outros.

Em evento promovido pela distribuidora Zamboni, em parceria com a L’Oréal, empresários que atuam no canal Farma tiveram acesso a pesquisas que apontaram as principais tendências para a temporada

Com o aumento da incidência solar, cresce também a preocupação do brasileiro com a proteção contra os raios nocivos à pele, como o UVA, o UVB e o UVA Longo (responsável pela redução de colágeno e colapso das defesas imunológicas). Em evento promovido pela distribuidora Zamboni, em parceria com a L’Oréal, empresários que atuam no canal Farma tiveram acesso a pesquisas que apontaram as principais tendências para a temporada. Uma das novidades está no aumento da busca do brasileiro por produtos premium, que oferecem mais de uma solução em um só produto: em 2016, houve um crescimento de 7,6% no valor dos produtos adquiridos desta categoria.

De olho nesse mercado, a marca francesa prepara dois fortes lançamentos para a Temporada Solar 2017/2018: o filtro solar facial anti acne e o filtro solar corporal com ação repelente. Os produtos, da linha Solar Expertise, foram desenvolvidos especialmente para o país, após um ano e meio de pesquisas. Durante o evento, o especialista da L’Oréal, Alexandre Marzullo, revelou detalhes sobre o comportamento da shopper brasileira. Entre as particularidades está que a prevenção contra o envelhecimento é uma preocupação que ainda vem antes da preocupação com o câncer de pele.