Cervejaria OverHop se prepara para o Mondial de la Bière 2017

Premiada com duas medalhas de ouro na edição de 2016, a cervejaria OverHop se prepara para participar do Mondial de la Bière 2017, com 20 rótulos sendo dez inéditos.

As duas medalhistas do ano passado estarão de volta ao festival com versões comemorativas envelhecidas em barris de carvalho. As novidades ficam por conta da OverLab Mosaic, quinta cerveja da série de single hops do projeto experimental, que submete lúpulos consagrados em uma mesma base de malte; a Hop-Man, a primeira New England Double IPA que é a releitura de uma receita criada em 2015; a Wee 80, produzida em colaboração com o Canal Beer School para o Projeto Beer School Labs, é uma Wee Heavy com cacau e maturada com chips de carvalho. Seu nome representa os 80 cervejeiros caseiros que foram até a fábrica para acompanhar a brassagem e opinar nos seus ingredientes.

OverHop - Medalhas de Ouro Mondial de la Bière 2016

Outro lançamento é a 8199, uma Oatmeal Stout em colaboração com a Brasserie Harricana, de Montreal, no Canadá. A receita colaborativa terá notas de açaí brasileiro, framboesa canadense e café e é a primeira parceria internacional da marca.

Para Rodrigo Baruffaldi, um dos sócios da cervejaria, a premiação do ano passado trouxe visibilidade mas também aumentou a responsabilidade: “Sabemos que a expectativa para esse ano é altíssima. Quando entramos na edição de 2016, tínhamos apenas 2 meses e meio de vida, e, de cara, já ganhamos duas medalhas de ouro. Um ano depois, as pessoas esperam novidades. Precisamos entregar algo melhor do que o ano passado, pois é isso que as pessoas estão esperando da gente” – comentou o sócio.

Barruffa, como é conhecido no meio cervejeiro, está guardando algumas surpresas para o evento: "Colocamos umas cervejas em barris de madeira e estamos curtindo muito. Além disso chegaremos com algumas azedinhas".

O Mondial de la Bière acontece de 11 a 15 de outubro, no Pier Mauá, no Rio de Janeiro.

