Banda Venus Café lança cerveja oficial

Foi-se o tempo em que os lançamentos de uma banda de rock resumiam-se a músicas, discos e camisetas. Itens menos convencionais vêm ganhando, cada vez mais, espaço no marketing oficial de grandes nomes do gênero.

Grupos como Sepultura, AC/DC e Iron Maiden, por exemplo, possuem as suas próprias cervejas. A partir do dia 6 de outubro, a bebida ganhará também uma versão exclusiva assinada pela banda Venus Café, um dos nomes mais atuantes do cenário independente carioca.

>> Cervejaria OverHop se prepara para o Mondial de la Bière 2017

Venus Café, um dos nomes mais atuantes do cenário independente carioca, assina a 'Toma Rindo', uma cerveja estilo saison com um toque de tamarindo

Feita em parceria com igualmente independente fábrica Cerva do Rio, a 'Toma Rindo' é uma cerveja estilo saison com um toque de tamarindo. Ela foi desenvolvido com o intuito de engarrafar os conceitos da banda: leve e tropical, mas com presença marcante e bom teor alcoólico (7,5%).

'Toma Rindo': leve e tropical, mas com presença marcante e bom teor alcoólico (7,5%)

- Quando surgiu a proposta da Cerva do Rio, um pessoal talentoso que já conhecíamos das feiras e do movimento cervejeiro, aceitamos de imediato. O que se seguiu foi a busca por um estilo que representasse o conceito da banda, a união de preceitos clássicos com a nossa pegada tropical do século XXI.

Na música, é o nosso Rock n' Roll Tupiniquim. Na cerveja, foi esta Farmhouse Ale (ou Saison) com um divertido toque de tamarindo - explica o vocalista Dan Menezes.

O lançamento da 'Toma Rindo' será no Sputinik Cafe (Rua São Clemente 155, fundos, Botafogo), a partir das 17h, com direito a um show gratuito da banda. A garrafa de 500ml será vendida por R$ 25 no site da banda. Já nos shows, os clientes terão, além da garrafa, a opções de comprar o chope (R$ 12, o copo de 300ml).

Uma árdua trajetória pelo independente

Com um figurino roubado de um filme de Quentin Tarantino, pulos e trejeitos emprestados do Van Halen e uma entrega ao público apanhada do próprio Freddie Mercury, o irresponsável vocalista Dan tem liderado o quarteto que vem há anos batalhando no circuito alternativo carioca. A conjunção de alta energia, refrões cativantes e culto sem remorso do rock clássico e old school gradualmente tem lhes valido seguidores fanáticos simplesmente no boca-a- boca.

A banda tem colecionado conquistas nos últimos anos: o palco do Imperator, turnês pelo interior e SP e premiações no Festival de Música do Teatro Ziembinski e no concurso Original’s Studios da marca Levi’s. Mas em fevereiro de 2017 a Venus Café entrou para a história ao criar o 'Não Deixe o Rock Morrer', um show de rock em cima de um trio elétrico que ousou tomar as ruas do bairro de Botafogo em pleno carnaval de rua do RJ. Dez mil espectadores foram à loucura com uma performance contagiante da banda, que recebeu destaque na TV (incluindo duas inserções ao vivo), matérias em jornais e amplo engajamento nas redes sociais.

Serviço: Lançamento da cerveja 'Toma Rindo', da Venus Café

Data: 6 de outubro, a partir das 17h

Local: Sputinik Cafe - Rua São Clemente 155, fundos, Botafogo

Entrada é gratuita

Classificação indicativa: 18 anos

Venus Café: venuscafe.com.br