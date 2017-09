ConexãoRio-Amazônia: peixes amazônicos de água doce são apostas de restaurantes cariocas

Não é à toa que a produção de peixes em cativeiro de água doce, como o pirarucu, tambaqui e pintado, registrou alta no último ano, atingindo 640 mil toneladas.

É que esses peixes brasileiros são fortes aliados ao combate à doenças como pressão alta, colesterol descontrolado, diabetes e câncer, por serem ricos em ômega 3, zinco, magnésio, vitaminas A e B. Além dos inúmeros benefícios, têm um sabor excepcional e alto valor nutritivo.

A Zaltana Pescados, frigorífico de Rondônia referência no setor, viu a procura por esses três tipos de peixes aumentar 60% no Rio de Janeiro, no último ano. Por isso, esses pescados amazônicos já estão fazendo sucesso em diversos restaurantes cariocas, como o Riba, Dom Hélio, Barsa, Bar do Elias e até no Mauá Museu do Amanhã, que incluíram a iguaria em seus cardápios.

