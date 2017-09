Cervejaria Búzios participa do Mondial de La Bière 

A Cervejaria Búzios dona das marcas Geribá, Armação, Brava, Manguinhos, Tartaruga, Ferradura e ‘Búzios Brigitte’ - eleita a ‘Melhor Cerveja do Mundo’, estará presente no 5º Festival Internacional de Cervejas ‘Mondial De La Bière’ que acontece no Píer Mauá, de 11 a 15 de outubro.

Com mais de 120 estandes, o Mondial de la Bière é um salão que reúne fabricantes, distribuidores e importadores de cervejas artesanais e premium dedicado à degustação orientada. Idealizado no Canadá para atingir um público alvo qualificado e ser um gerador de negócios, o festival é realizado no Brasil desde 2013.

A família Cervejaria Búzios, que estará no no estande A05 do Armazém 02, promovendo degustação para amantes de cerveja artesanal, cresceu e rendeu vários prêmios nacionais e internacionais em diversas categorias:

Búzios Brigitte – Estilo Witbier: Eleita a Melhor do Mundo, no seu estilo, no World Beer Awards 2017; Premiada Na Austrália, em 2017, no AustralianBeerAwards (Austrália); Eleita a Melhor Witbier das Américas, no Worldberawards 2015; Premiada na Copa das Cervejas no Chile, em 2015.

Búzios Armação – Estilo Boehmian Pilsner: Eleita a Melhor do Brasil em seu estilo pelo World BeerAwards 2017; Premiada pela ABRADEG com medalha Ouro m em 2013.

Búzios Manguinhos - Estilo Munick Dunkel: Premiada com medalha Ouro em 2017 e 2015, no World BeerAwards Premiada com a Medalha Prata na Copa das Cervejas no Chile em 2014; Premiada no Brasil duas vezes consecutivas pela ABRADEG *2012 e 2013.

Búzios Brava – Estilo American IPA: Premiada 3 anos consecutivos no WorldBeerAwards, 2015, 2016 e 2017.

