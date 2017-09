Yes! Idiomas aposta em stand interativo na Expo Franchising ABF-Rio

Entre os dias 28 e 30 de setembro, a rede Yes! Idiomas participa da Expo Franchising ABF-Rio 2017, que acontece no Rio de Janeiro, no pavilhão 2 do Riocentro. O evento é considerado um dos dez maiores do mundo deste setor.

Presente na feira carioca há 10 anos, a Yes! completa este ano 45 anos e tem a expectativa de chegar em 2018 com 200 unidades em operação no país. A rede recebeu o selo de excelência da ABF pela 11ª vez consecutiva.

Uma segunda língua é fundamental para quem quer crescer profissionalmente, além de ampliar as experiências culturais. Assim, o setor de franquias de escolas de idiomas é muito promissor. Dados da Associação Brasileira de Franchising revelam que em 2015, as escolas de idiomas faturaram cerca de R$ 4,8 bilhões.

Para Clodoaldo Nascimento, presidente da Yes!, a qualidade do ensino, metodologia de excelência e a credibilidade da empresa, são algumas das razões para que a marca tenha cada vez mais novos franqueados. “Temos o compromisso em oferecer todo o suporte que o franqueado precisa para ter sucesso com suas unidades, o que gera segurança e confiabilidade aos atuais e novos parceiros”, afirma Clodoaldo.

Quem visitar o stand da Yes! na Expo Franchising ABF-Rio poderá conhecer a estrutura real de uma sala de aula do curso e ainda experimentar uma aula demonstrativa. Durante a feira, Maísa Silva, garota propaganda da rede, e embaixador da marca, Diego Ribas, visitarão o espaço da marca na feira.

Sempre em busca de benefícios para os franqueados, a Yes! oferece dois grandes benefícios: 0% de taxa de royalties e isenção da taxa de publicidade.

