Megamatte apresenta seus diferenciais na ExpoFranchising ABF-Rio 2017

Entre os dias 28 e 30 de setembro, a Megamatte participa da Expo Franchising ABF-Rio 2017, que acontece no Riocentro, na zona oeste da cidade.

É a 11ª vez consecutiva que a marca está presente no evento, considerado um dos mais importantes do mundo do setor de franchising.

A presença da Megamatte na feira visa apresentar ao público empreendedor a melhor opção em alimentação rápida e saudável através de uma marca de confiança e tradição em seu segmento. A rede possui três modelos de negócios: loja, quiosque e contêiner. “Queremos dar continuidade aos nossos planos de expansão nas regiões nordeste, sudeste e centro-oeste com os nossos formatos de franquia”, afirma o CEO da rede.

Megamatte: unidade Aeroporto Galeão

Entre as recentes novidades da rede, merecem destaque as parcerias com a Forno de Minas, que desenvolveu receitas exclusivas para os pães de queijo e os cookies comercializados nas franquias, e com o Metrô Rio, onde serão inauguradas unidades nas estações da linha 4.

Inaugurado em agosto, o modelo de franquia contêiner também tem chamando a atenção dos investidores. Este formato de negócio tem tido muito destaque em diversos países. A estrutura é considerada sustentável, reduz em 90% os resíduos de uma construção convencional como cimento, areia, cal e tijolos, além de exigir um investimento menor. A primeira Megamatte em contêiner foi inaugurada no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e outras devem der inauguradas no próximo semestre.

