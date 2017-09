Palestra gratuita para empreendedores em Teresópolis

Na quarta-feira, dia 27 de setembro, às 18h30min, Fábio Potier, estará no Auditório do CDL Teresópolis para iniciar uma série de palestras sobre Empreendedorismo, Encantamento Corporativo e Experiência do Consumidor para empresários, empreendedores, gestores e pessoas com boas ideias.

As palestras são complementares e ajudarão na construção e no entendimento de cenários, negócios, clientes e concorrentes, que segundo o empresário Fábio Potier ajudam a gerar diferencial, principalmente para ter uma visão apurada sobre os rumos do mercado.

Fábio Potier inicia série de palestras sobre Empreendedorismo, Encantamento Corporativo e Experiência do Consumidor no Auditório do CDL Teresópolis

Palestrante e empresário do segmento de tecnologia com foco em pesquisas, soluções corporativas e Business Intelligence (BI). Atuou em empresas de varejo, indústria e serviços nas áreas Comercial e Marketing com expertise em Experiência do Consumidor através de pesquisas Net Promoter Score (NPS), gerindo projetos para institutos de pesquisa e empresas de diversos segmentos. Formação na área de Processamento de Dados e Gestão Comercial, Especialização Tecnológica com ênfase em projetos de grande porte e processos.

A palestra é gratuita e em parceria com a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Teresópolis, localizada na Travessa Ranulfo Feo, 36 – cobertura 1 e 2 – Centro – Teresópolis, RJ - (Edifício Tulio Spector). Informações e inscrições pelo site www.fabiopotier.com ou (21) 4148-5180 ramal 102.