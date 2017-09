Espetto Carioca aposta em franquia de baixo investimento 

O Espetto Carioca, rede de bares e restaurantes especializada em espettos, levará investimentos na medida para cada perfil de investidor da Expo Franchising ABF Rio 2017, que acontece entre os dias 28 e 30 de setembro, no Riocentro. Para pessoas em busca de modelos com menor custo, a novidade da empresa é a loja-container, com investimento inicial de R$ 150 mil.

A primeira unidade com o formato inaugura até o fim do ano, na Zona Oeste do Rio. A aposta é indicada para postos de gasolina, como uma alternativa às lojas de conveniência, que possuem custo mais alto e ponto fixo.

“O container é um mini empório, que vai oferecer, além dos tradicionais espettos prontos para consumo, produtos congelados para os clientes fazerem o churrasco em casa”, explica Leandro Souza, presidente do Espetto Carioca. Outra vantagem do lançamento é a mobilidade da loja, característica que permite a transferência de local caso o franqueado e a franqueadora optem em mudar de ponto.

A marca dispõe de modelos como: container, quiosque, fast e bar e restaurante. Cada proposta de franquia foi pensada para atender aos mais variados tipos de franqueados e se adaptam a qualquer ambiente. Atualmente, o Espetto conta com 27 unidades: 25 no Rio, uma em Juiz de Fora (MG) e outra em Piracicaba (SP). Após a inauguração da loja no Shopping Jardim Guadalupe (RJ) – a quarta em 2017 –, a rede se prepara para ampliar a presença no estado de São Paulo. Na segunda quinzena de outubro, inaugura em Campinas. A ideia é abrir 10 unidades no estado em 2018. Para alcançar o objetivo, a empresa investirá R$ 20 milhões nos próximos anos.

No primeiro semestre de 2017, a rede de franquias obteve um crescimento de 35% no faturamento, frente ao mesmo período do ano anterior. Em 2016, o Espetto Carioca teve um faturamento de R$ 53 milhões e a marca espera crescer 30% em 2017.

Quem visitar o estande, localizado na rua D, stand 04, terá ainda a oportunidade de conferir a nova identidade visual da rede. O projeto, lançado recentemente, teve consultoria especializada da designer Valéria Araújo, responsável por diversas reformulações de sucesso.