Vezpa Pizzas e Lev realizam pedalada noturna pelo Dia Mundial sem Carro 

Na próxima quinta, 21 de setembro, véspera do #DiaMundialSemCarro, os VezpaLovers e os apaixonados por pedaladas têm um encontro marcado, com o objetivo de estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e experimentar outra alternativa de mobilidade.

A Pedalada Noturna Vezpa Lev terá concentração às 19h, na Praia de Botafogo, ao lado do Clube Guanabara, e a largada será às 20h. O circuito vai até o Centro da cidade, passando pela Zona Portuária, point carioca desde a revitalização para os Jogos Olímpicos.

A Pedalada noturna Vezpa quer estimular a reflexão sobre o uso excessivo do automóvel e experimentar outra alternativa de mobilidade

O evento é uma iniciativa da Vezpa Pizzas que se uniu à Lev, líder em bikes elétricas no país, e ao movimento 'Respeite um Carro a Menos', para estimular o uso da magrela na rotina diária e proporcionar um olhar diferente e uma nova perspectiva da cidade para todos os bike lovers - atletas de verdade ou de fim de semana, sedentários ou fits, ciclistas ou pedaleiros de feriado.

O trajeto terá quatro pontos de parada, cada um com a sua vista única e admirável da Cidade Maravilhosa. A Pedalada Noturna vai seguir pela praia de Botafogo, Aterro do Flamengo e Centro da cidade, passando pelo Museu do Amanhã, MAR e a famosíssima Escadaria Selarón.

Para finalizar a pedalada, o descanso dos ciclistas será na Vezpa da Lapa. A loja estará recheada de fatias deliciosas de pizza, famosas geladinhas da marca e DJ Rádio Ibiza comandando as pick-ups.

Mais informações: https://www.facebook.com/events/491735794519320/?active_tab=about