Dotz anuncia projeto com Petrobras Distribuidora

A Dotz, programa de fidelidade líder do varejo brasileiro, fechou uma parceria com a Petrobras Distribuidora, que terá início em outubro com um piloto em 60 postos de combustível no Rio de Janeiro e em Belo Horizonte. Um aumento de quase 50% a mais de postos na cidade carioca. Em Belo Horizonte, onde o programa atua desde 2009, os clientes terão quase 10% de postos a mais como opção.

Com a parceria , o consumidor acumulará, nos Postos BR cadastrados, pontos em ambos os programas, Dotz e Petrobras Premmia, podendo utilizá-los no pagamento de combustível.

“Nossa busca por ampliar a rede de parceiros da coalizão é constante, e a parceria com os Postos Petrobras é mais uma forma interessante de aumentar o poder de compra dos nossos clientes, permitindo ganhar Dotz ao abastecer e, depois, utilizar os Dotz para pagar a conta”, afirma Roberto Chade, presidente da Dotz.

Entre julho de 2016 a julho e 2017, houve um aumento de 22% na troca de Dotz por pagamento de combustível, ou seja, os clientes puderam abastecer seus carros sem colocar a mão no bolso, usando seus Dotz. Mensalmente, 20% de novos clientes escolhem essa forma de pagamento para abastecer seus veículos.

