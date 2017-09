Artistas e convidados internacionais discutem o futuro do mercado de música no mundo

Em setembro, o Rio de Janeiro será o centro das atenções da indústria da música. Nos dias 12, 13 e 14, o Rio Music Market, um dos mais importantes encontros do mercado de música brasileiro, reunirá importantes profissionais da indústria nacional e Internacional para debater suas constantes transformações no CRAB - Centro Sebrae de Referência do Artesanato Brasileiro.

Além de trazer à discussão assuntos atuais como a melhor utilização e remuneração das plataformas de streaming, alternativas de exportação para a música brasileira e novas possibilidades como o uso da tecnologia de big data para mapear e segmentar o consumo de música e o mercado de trilhas sonoras para games, a quinta edição do evento contará com o show 'Caixa de Ódio', de um dos ícones da vanguarda paulista, Arrigo Barnabé, em uma homenagem às canções de Lupicínio Rodrigues.

Ivan Lins, Leo Jaime (foto), Moska, Roberto Menescal estão entre as presenças confirmadas no Rio Music Market 2017

Ivan Lins, Leo Jaime, Moska, Roberto Menescal e representantes do Spotify, Deezer, IMusica, WIN (coalisão de associações de música independentes em todo o mundo, cuja sede fica em Londres), Merlin (maior agência de direitos digitais independentes de mundo), da tradicional feira de música MIDEM, que acontece anualmente em Cannes, e ainda empresários, donos de selos e advogados estão entre os convidados das mesas.

“A meu ver, este é o momento de sermos gregários e pensar sobre as questões que dizem respeito ao mercado da música em conjunto e não isoladamente. A versão 2017 do do it yourself é o do it together”, comenta Carlos Mills, diretor da Associação Brasileira da Música Independente (ABMI), que realiza o evento em conjunto com o Sebrae/RJ.

