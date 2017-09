Expo Pharma 2017 reune indústria, distribuidores e varejo pelo crescimento do segmento farmacêutico

De 12 a 14 de setembro, o Riocentro, no Rio de Janeiro, vai receber algumas das maiores empresas do atacado farmacêutico e seus parceiros, além de varejistas e prestadores de serviços, que estarão reunidos na Expo Pharma 2017.

O evento vem atender um setor que, apesar da crise que enfrenta o País, continua apresentando números positivos para a economia.

As grandes redes de farmácias e drogarias mantiveram os índices de crescimento no primeiro semestre do ano. Segundo a Associação Brasileira de Redes de Farmácias e Drogarias (Abrafarma), as 27 associadas movimentaram R$ 21,72 bilhões entre janeiro e junho de 2017, aumento de 8,76% sobre o mesmo período do ano passado. Os medicamentos foram os principais responsáveis pelo resultado. O comércio de fármacos totalizou R$ 14,84 bilhões, crescimento de 10,69% em relação ao primeiro semestre de 2016. A venda dos não medicamentos contabilizou R$ 6,97 bilhões – acréscimo de 5,31%.

Expopharma: Mais informações sobre o evento em www.expopharma.com.br

Já o faturamento das distribuidoras e atacadistas regionais de medicamentos aumentou 10,2% no primeiro semestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2016, segundo a Abradilan (associação do setor). As vendas totalizaram R$ 7 bilhões no período. Em volume, houve um crescimento de 2,2%.

A indústria faturou cerca de 66 bilhões de reais entre abril de 2015 e março de 2016, um crescimento de 10% comparado com o mesmo período um ano antes, segundo dados do IMS Health compilados pela Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa (Interfarma). Ao contrário de outras indústrias, as contratações na área farmacêutica aumentaram quase 20% no último ano, impulsionadas pelo avanço dos medicamentos genéricos e pelo crescimento do segmento de biotecnologia médica.

Na reta final para a realização deste grande evento, Fátima Facuri, diretora da Open Brasil Promoção e Eventos, organizadora da feira, está tranquila em prever que acontecerá uma grande evolução nos pontos de venda. “Ao longo dos últimos anos viemos redirecionando a Expo Pharma para que se tornasse referência em evento setorial para o mercado farma. Durante este período assistimos também às mudanças a que cada ‘player’, principalmente o varejo, teve que promover para se adaptar às exigências do setor e também ao novo perfil do cliente. Temos a mais absoluta certeza que contribuiremos para novas mudanças neste PDV, com o empresário buscando qualidade em suas parcerias e revertendo suas conquistas em um melhor serviço à sociedade. Esperamos por todos para fazer desta feira um sucesso à altura deste mercado”, conclui.

Expositores confirmados: ABCFARMA, Apolo, Beautycolor, Brasterápica, Capicilin, Rede Carioca, Grupo Cimed, Rede Cityfarma, Comercial Hillo, Cota Cosméticos, Cremer, Descarpack, Embelleze, Farmax, Flora, FluxAir, Grupo Frame, Geolab, Germed, G.Tech, Hillo, Jomargil, Kanechon, Labvix, Ledstar, Legrand, Márcia Cosméticos, Merck, Mercur, Mondelez Internacional, Multilab, Muriel Cosméticos, Musa, Nati, Natulab, Neoquímica Genéricos, Neoquímica Smart, Nextfarma, Nova Química, P & G, Playvender, Petita, Remedin, RioMarcas, Salonline, Sandoz, Santher, SCA, Skafe, Skala, Solar Gold, Teuto, Unilever, Vogha e Zydus.

Expopharma: www.expopharma.com.br