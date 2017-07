Ultrassom usa realidade virtual para fazer as mamães navegarem em suas barriguinhas

Já pensou em poder navegar dentro da barriga de uma grávida e ver cada detalhezinho do bebê antes mesmo dele nascer? A realidade virtual, muito conhecida no meio dos jogos de videogame, agora, oferece também às mães a oportunidade de conhecerem seus filhos ainda no útero.

O Grupo Perinatal, em parceria com o Núcleo de Experimentação Tridimensional da Pontifícia Universidade Católica (Next/PUC-Rio), acaba de lançar o Emosson, um ultrassom moderno e inédito que faz a imersão dentro do útero em 360 graus, permitindo ver o seu bebê bem de pertinho e ouvir as batidinhas do coração.

A simulação é tão real que quem vê parece estar com o bebê de verdade em sua frente. O melhor é que toda essa experiência pode ser dividida com amigos e familiares de qualquer lugar do mundo que, mesmo longe, queiram fazer parte do crescimento do bebê antes da sua chegada. E isso tudo com um celular com internet e um par de óculos para realidade virtual.

Como funciona

O Emosson é a conversão de um ultrassom em 3D comum em um arquivo de realidade virtual

O Emosson é a conversão de um ultrassom em 3D comum em um arquivo de realidade virtual. Essa conversão é transformada em um link que pode ser acessado de qualquer telefone móvel e visto com a ajuda de óculos com a tecnologia, que são facilmente adquiridos pela internet ou em lojas físicas, tendo modelos simples com preços acessíveis e de alta tecnologia. Ao realizar o exame, é fornecido para gestante um par de óculos em material reciclado.

Com o link em mãos, basta clicar e acoplar o telefone nos óculos que você navegará virtualmente dentro do útero podendo explorar o bebê de pertinho. O link convertido de cada ultrassom é enviado apenas para os pais e somente eles poderão compartilhar com terceiros.

Esse é mais um avanço da Perinatal e da medicina que se tornou uma experiência emocionante e transformadora para as famílias.