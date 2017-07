Personagens de 'Meu Malvado Favorito' invadem o McDonald’s!

Os personagens Gru, Minions e Lucy estão de volta ao McLanche Feliz.

Desta vez, a campanha do McDonald’s oferece doze surpresas inspiradas nos personagens do filme 'Meu Malvado Favorito 3', da Universal, e uma sobremesa especial: a Torta Banana Split.

A nova sobremesa é inspirada nos Minions, que são fãs de banana. A Torta Banana Split é uma releitura do clássico dos anos 80, composta por duas mini tortas de banana, três porções do mix de baunilha com as exclusivas caldas de chocolate, caramelo e morango, farofa de paçoca e dois canudos wafer.

A novidade no cardápio, aliada ao lançamento dos brinquedos e o filme, que estreou nos cinemas no dia 29 de junho, proporciona uma experiência completa para toda a família durante as férias.