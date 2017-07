Cavenaghi apresenta novas soluções em feira de acessibilidade no Rio de Janeiro

A Cavenaghi, uma das principais empresas de desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos e serviços voltados a pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, apresenta novas soluções na 1ª edição da Mobility & Show Rio, que acontece de 07 a 09 de julho na Marina da Glória.

Um dos principais destaques da empresa na feira é o lançamento da Pegasus Ecosport, a primeira solução de veículo acessível totalmente desenvolvida no Brasil que proporciona autonomia total para motoristas usuários de cadeira de rodas motorizadas.

Nela, o motorista, através de um controle remoto sem fio, opera os sistemas de abertura automática da porta traseira e da rampa de acesso ao interior do veiculo, permitindo que ele possa entrar sentado em sua cadeira de rodas, chegar com ela até o volante e dirigir. Para evitar que a cadeira de rosas se movimente durante o deslocamento do veiculo, foi instalado um sistema de travamento automático no piso.

“O desenvolvimento deste produto foi um dos maiores desafios que enfrentamos ao longo da história da Cavenaghi. Foram mais de dois anos de estudos específicos para desenvolvê-lo”, diz o diretor técnico Carlos Cavenaghi.

Os produtos da Cavenaghi serão apresentados no evento nas seguintes categorias: infantil, almofadas e encostos, cadeiras manuais, motorizadas e para banho, linha conforto e bem-estar e linha veicular.

Outros lançamentos em destaque

Ottobock – Cadeiras alemãs de Alta Performance e Motorizada B400

Smart- Cadeiras de rodas nacionais com qualidade internacional e preços acessíveis

Chantal - Almofada Trulife – único produto irlandês que veio para o Brasil para revolucionar as opções de almofadas que combina ar e gel e oferece alivio de pressão e conforto para usuário de maneira eficaz

Banco Autoadapt – O banco de carro que vira cadeira de rodas, fabricado na Suécia

Firefly – Equipamento que transforma a cadeira de rodas manual em um triciclo motorizado

Convaid – Carrinho dos EUA para crianças com deficiência

Pilati – Camas articuladas sem “cara de hospital”

Multilift – Equipamento que permite transferir a pessoa com deficiência e que pode ser utilizado no veículo, em casa e até em uma base móvel

Acelerador e Freio Ergon H – O modelo tradicional Puxa-Empurra com formato anatômico

Comando Manual Especial – Sistema de aceleração e freio mais confortável do mercado. O equipamento permite acelerar para baixo, aproveitando o peso da mão

Spin Acessível- Primeiro veículo de passeio adaptado para transporte de pessoas com deficiência no Brasil. A Cavenaghi foi criadora desse modelo, responsável pela transformação dos táxis acessíveis de quase todas as capitais brasileiras

Cavenaghi: https://www.cavenaghi.com.br/