Rede realiza promoção exclusiva para sócios-torcedores do Flamengo

A partir de segunda-feira (26/06), a hamburgueria Fry’s inicia uma promoção exclusiva para os sócios-torcedores do Flamengo. Quem apresentar o CPF em uma das 11 lojas da marca ganhará 10% de desconto em qualquer produto do cardápio. A ação tem duração de 12 meses e será realizada nos restaurantes do Rio, Teresópolis, Nova Iguaçu, São Paulo, Betim e Vila Velha.

Idealizado pelos empresários José Guilherme Leibel Aranha e Silze Takano Olivieri, o Fry’s oferece o verdadeiro sabor do que se come nos Estados Unidos. Nos restaurantes, os clientes montam seu próprio sanduíche escolhendo entre os cinco tipos de molho, quatro sugestões de queijos e seis opções de uma bancada de vegetais frescos que podem ser servidos à vontade. A carne dos clássicos hambúrguer, cheeseburguer e cheesebacon é preparada com gado da raça Angus, sempre de primeiríssima qualidade.

A marca de sanduíches artesanais aposta em ambiente agradável, atendimento eficiente e ingredientes sempre frescos, com o mínimo de industrialização. O cardápio também conta com opções de sanduíches especiais como o Shitake Gourmet, feito com pão integral, hambúrguer jr, queijo Emmental, shiitake, cebola e rúcula no pão australiano, e o Veggie, para quem não come carne, com hambúrguer de soja e quinoa, queijos mussarela e gorgonzola, maionese de ervas, alface, tomate e cebola, no pão australiano. Complementam as delícias a batata frita com casca, cebolas empanadas, sundaes e milkshakes.

Serviço

Shopping Downtown

Av. das Américas, 500, praça de alimentação, loja 119ª, Barra da Tijuca. Tel: (21) 2493-2716.

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 22h.

BarraShopping

Av. das Américas, 4.666, nível lagoa, loja 106 – 57/58, Barra da Tijuca; Tel: (21) 2497-6729.

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 22h.

Shopping Nova América

Av. Pastor Martin Luther King Jr. 126, expansão 1º piso, loja 501A, Del Castilho. Tel: (21) 2595-0532.

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 10h às 22h

Leblon

Rua Ataulfo de Paiva, 355, lojas C e D. Tel: (21) 3204-1700

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 12h às 22h.

Botafogo

Rua Voluntários da Pátria, 53, loja C. Tel: (21) 3178-4882.

Horário de funcionamento: domingo a quinta-feira, das 11h30 às 23h30. Sexta e sábado, das 11h30 à 1h.

Teresópolis

Av. Feliciano Sodré, 138, Centro. Tel (21) 2642-4490

Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 16h às 23h. Sexta a domingo, das 16h à 0h.

Shopping Nova Iguaçu

Av. Abílio Augusto Távora, 1061, Praça de Alimentação, Nova Iguaçu.

Horário de funcionamento: Segunda a domingo, das 10h às 22h

São Paulo

Shopping Center Norte

Travessa Casalbuono, 120, Praça de Alimentação, loja 1029, Vila Guilherme. Telefone: (2!) 2221-0848

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 22h

Shopping Ibirapuera

Av. Ibirapuera 3101 – SUC 119, Praça de Alimentação, piso Jurupis, Ibirapuera. Tel: (11) 5096- 4745

Horário de funcionamento: segunda a domingo, das 10h às 22h

Betim

Monte Carlo Shopping

Av. Juiz Marco Tulio Isaac, 1119, Praça de Alimentação, loja 2001, Ingá Alto, Betim, Minas Gerais. Tel: (31) 3118-8787

Horário de funcionamento: segunda a sábado, das 10 às 23h. Domingos e feriados, das 12h às 23h.

Vila Velha

Rua Inácio Higino, 301, Praia da Costa, Vila Velha. Tel: (27) 3062-8611

Horário de funcionamento: terça a quinta e domingo, das 17h30 à 0h. Sextas e sábados: das 17h30 à 1h

Mais informações: www.frysburgers.com.br