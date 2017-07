Inverno em cápsulas: chás da Aroma Selezione para os dias frios

Além de seus inúmeros benefícios para a saúde, os chás sem dúvida ajudam a esquentar e relaxar nos dias frios.

Pioneira no mercado de chás em cápsula, a Aroma Selezione possui inúmeras opções práticas de blends como o Citrus Twist Tea, mistura de laranja, rosa silvestre, hibisco, jasmim, camomila e capim cidreira.

Compatível com as máquinas Nespresso, a opção 100% natural é uma das nove disponíveis da linha gourmet da empresa.

O chá Detox, composto de chá verde com maçã, canela, carqueja e abacaxi, é um dos campeões de vendas da marca. As embalagens com 10 cápsulas estão disponíveis em mais de 500 pontos de venda físicos e online no Brasil.

