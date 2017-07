Empresas do Chipre promovem evento sobre investimentos no país  

Com o número crescente de brasileiros interessados em investir e morar no exterior, empresas do Chipre se uniram ao escritório Zaroni Advogados para promover no dia 15 de agosto, no Rio de Janeiro, o evento 'Chipre, um país de oportunidades'. A entrada é gratuita!

“O Chipre é atualmente um dos países mais interessantes da Europa para investir. O setor imobiliário, por exemplo, está em forte crescimento com uma série de empreendimentos novos e modernos e um grande número de estrangeiros adquirindo imóveis com o objetivo de obter o Passaporte Chipre e, como consequência, todos os benefícios concedidos a um cidadão europeu”, explica Raphael Zaroni, sócio do Zaroni Advogados.

Durante o evento, especialistas vão esclarecer dúvidas de investidores brasileiros sobre o mercado cipriota, apresentar oportunidades e possibilidades para rentabilizar os investimentos, além de esclarecer aspectos jurídicos envolvendo investimentos e abertura de empresas. Outros temas são o regime legal do Passaporte Chipre, regime fiscal do residente não habitual e residência fiscal no Brasil, a partir da saída em definitivo do País.

Economia

A partir da exploração de campos de petróleo e gás por gigantes como a francesa Total, a italiana ENI e a norte-americana ExxonMobil, o Chipre vem se tornando um importante centro mundial de energia. No setor de turismo, a situação não é diferente e vários novos hotéis têm sido inaugurados. O turismo esportivo também passa por uma fase de crescimento devido, sobretudo, às condições climáticas perfeitas encontradas durante todo o ano. Anualmente, são, pelo menos, 340 dias de sol.

Investimentos

Os investidores podem optar por fundos de investimento alternativos ou ativos financeiros de empresas ou organizações cipriotas, compra ou estabelecimento ou participação em empresas ou empresas cipriotas ou através de uma combinação de investimentos.

Chipre

O Chipre é uma ilha com mais de 10 mil anos de história, um país que combina tradição, modernidade e tecnologia. As distâncias são muito curtas, sendo possível percorrer a ilha de ponta a ponta em apenas duas horas. A população do País não chega a 1 milhão de pessoas. A taxa de criminalidade está entre as mais baixas da Europa e mais de 75% da população têm o inglês como segunda língua.

“O Chipre ainda não é muito conhecido pelos brasileiros. E, por isso mesmo, é uma ótima oportunidade para os investidores. É o país ideal para ser o destino de pessoas que querem morar na Europa”, explica o advogado cipriota Antonis Papallis , um dos organizadores do evento.

Residência permanente

A Permissão de Residência Permanente concede a um cidadão de fora da Comunidade Europeia o direito de residir permanentemente em Chipre sem requerimentos de renovação. Além disso, não restringe viagens e não exige visto. Uma vez concedido, a Permissão de Residência Permanente inclui toda a família: o principal requerente e o cônjuge, seus pais e dependentes até a idade de 24 anos. A aprovação é concedida em dois meses. E o pedido de Permissão de Residência Permanente de Chipre (PRP) pode ser o primeiro passo para obter a cidadania cipriota.