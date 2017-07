Livros que abordam empreendedorismo e consciência ambiental são apoio didático em escolas 

Isa Colli, escritora ítalo-brasileira, reconhecida na literatura infantil com os livros “Vivene e Florine em O Pirulito das Abelhas” e “A Fazendinha” é sucesso entre as crianças. Com linguagem lúdica, ela traz suas personagens em histórias divertidas e emocionantes, contribuindo, através da narrativa, para o despertar de valores como preservação da natureza, amizade e ética. Publicados pela editora IMEPH – voltada ao segmento de livros didáticos e paradidáticos –, os textos de Isa Colli chegam a cada vez mais leitores no Brasil.

Os livros foram adotados por escolas e integram o calendário escolar em várias disciplinas. É o caso do Colégio 14 de novembro, no Rio de janeiro e do Sesi Canaã, em Goiânia, que aderiram aos livros da escritora como material de apoio, devido ao conteúdo socioeducativo das histórias.

Empreendedorismo

“O Pirulito das Abelhas”, por exemplo, conta a história de Vivene e Florine, abelhas empreendedoras que resolveram fundar uma fábrica de doces no lugar em que vivem, a aldeia Moinho. A fábula ensina sobre trabalho em equipe, respeito ao outro e a importância de viver em harmonia com a natureza e os semelhantes. Aborda ainda a relevância de se inserir na educação dos filhos os valores do trabalho e dos estudos, ferramentas essenciais para o crescimento pessoal e coletivo.

“Tenho muita preocupação com a educação e, por isso, todos os meus livros têm mensagens importantes para os pequenos. Publiquei sete livros infantis que abordam temas como sustentabilidade, empreendedorismo, trabalho em equipe e respeito ao ser humano e às diferenças”, observa a autora.

Consciência ambiental

Já em “A fazendinha”, a temática de fundo é a sustentabilidade. O livro relata o passeio de um grupo de amigos a uma fazenda onde os alimentos são cultivados de forma sustentável, sem uso de agrotóxicos. As crianças da história compreendem o processo que envolve o cultivo e a comercialização de alimentos orgânicos e compreendem a necessidade de o ser humano se manter em harmonia com a natureza.