INBRASC premia os melhores nas áreas de Supply Chaine Compras

O Instituto Brasileiro de Supply Chain, uma das escolas de negócios da Febracorp Live University, realiza na próxima terça-feira, 4 de julho, a cerimônia do Prêmio Inbrasc 2017.

O evento reconhece os melhores profissionais, projetos e fornecedores do Brasil nas áreas de supply chain e compras. Entre as categorias estão: Profissionais do Ano, Melhores Projetos, Fornecedores e suas subcategorias, além do Profissional Destaque do Ano. São três finalistas por categoria.

Em 2017, pelo segundo ano consecutivo, a Smarkets foi escolhida como uma das finalistas. No ano passado, a Smarkets venceu por ter desenvolvido o melhor Business Process Outsourcing - BPO do Brasil. A empresa oferece soluções de economia colaborativa e ações de BPO, que possibilita às empresas a redução de custos não relacionados ao seu negócio. A atuação da Smarkets permite, ainda, o aumento da produtividade e maior foco na tecnologia de ponta. A empresa oferece também serviços de consultoria, capacitação e marketplace colaborativo.

Segundo Alex Leite, diretor educacional do Inbrasc, “o prêmio é uma importante coroação aos profissionais e às empresas que trabalham com supply e compras, duas áreas que não eram tão valorizadas no mercado e, durante a crise, foram responsáveis por boa parte da rentabilidade das empresas, mesmo com todos os complexos problemas de infraestrutura no Brasil”. Entre os finalistas do prêmio estão empresas como Mc Donald’s, Votorantim Metais, SAP, L’Oreal, Telefônica, Monsanto, Hamburg Süd, Bunge, Vale, GE, GM, Unilever, Leroy Merlin e Sky.

Os projetos premiados foram escolhidos porque solucionaram problemas a partir de programas de reconhecimento de fornecedores, inteligência cruzada e integração da cadeia logística.

Febracorp Live University

A história da Febracorp teve início em 2007, quando Richard Lowenthal e Henrique Gasperoni se uniram para criar uma instituição de ensino inovadora que entende o aluno como um cliente. Essa filosofia fez com que a Febracorp conquistasse rapidamente um grupo de estudantes composto por profissionais com idades entre 25 e 45 anos, em franca ascensão em suas carreiras e que ocupam cargos de liderança. Ao todo, mais de 50 mil alunos foram formados pelas escolas da Febracorp Live University, e outros quatro mil fazem parte de sua base atual de estudantes. Atualmente, são oferecidos oito MBAs, além de opções de especializações de curta duração e cursos in company nos segmentos de logística, inteligência de mercado, negócios digitais, gestão fiscal e recursos humanos.

Febracorp Live University: http://liveuniversity.com