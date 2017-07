Cabify fecha parceria com app de streaming de música Deezer

O aplicativo Cabify acaba de firmar um acordo com a Deezer, serviço global de streaming de música, para oferecer aos usuários do Rio de Janeiro um cardápio de playlists musicais. Todos os motoristas parceiros da Cabify terão disponíveis playlists temáticas no perfil da Cabify dentro da Deezer para oferecer um serviço ainda mais personalizado para os passageiros.

Quando o usuário entrar no carro, poderá selecionar o que deseja ouvir: uma playlist personalizada do cardápio musical ou as mais de 43 milhões de faixas disponíveis atualmente no streaming.

Além de ter um serviço gratuito de música personalizado ao longo de suas viagens com a Cabify, o usuário do app no Rio irá ganhar também três meses grátis para uso da Deezer. Todos os usuários do aplicativo terão acesso a uma landing page exclusiva para uso do período de degustação. E mais: os usuários podem repassar a landing page para amigos e familiares, mesmo que não sejam clientes Cabify, como um presente de três meses de degustação Deezer. Após o período promocional, os usuários poderão continuar utilizando o serviço Premium+ da Deezer e ter acesso a todos os recursos do serviço por R$16,90 mensais.

Cabify

A Cabify é uma empresa de tecnologia legalmente estabelecida pela qual os usuários podem solicitar um motorista particular em qualquer dia da semana, 24 horas por dia, por meio de um smartphone ou diretamente no site. Presente em diversas cidades na Espanha e México, e nas principais capitais da América Latina, a Cabify foi selecionada pela Apple como uma das melhores aplicações em 2012 na categoria Inovação. A Cabify foi fundada em 2011 e iniciou suas operações na Espanha. Com foco inicial em transporte corporativo, a startup atraiu o interesse de importantes investidores do Vale do Silício. Devido a aceitação do mercado e sucesso inicial, a Cabify recebeu outros investimentos (fundos americanos e belga) que foram direcionados ao plano de expansão da empresa em países na América Latina. Em 2014, fechou uma rodada Series A liderado pela Seaya Ventures e, recentemente, no segundo semestre de 2015, houve outra rodada de investimentos (Series B, liderada pela Rakuten) que tem como foco a expansão da startup em diversas cidades na América Latina e na Península Ibérica. Desde o início das suas operações a Cabify já captou mais de USD 140 MM.

Deezer

A Deezer conecta 12 milhões de fãs de música de todo o mundo com mais de 43 milhões de faixas. Disponível em mais de 180 países em todo o mundo, a Deezer dá acesso imediato ao mais diverso catálogo de streaming de música em qualquer dispositivo. A Deezer é o único serviço de streaming de música com Flow, a combinação única de todas as suas músicas favoritas e novas recomendações em um fluxo constante. Baseado em um algoritmo proprietário intuitivo e criado por pessoas que amam música, é o único lugar para ouvir as suas músicas em uma trilha sonora ilimitada com novas descobertas sob medida para você. Deezer está disponível no seu dispositivo preferido, incluindo smartphone, tablet, PC, laptop, sistema de home sound, sistema de áudio multimídia de autos ou Smart TV.

Fazendo a música acontecer desde 2007, a Deezer é uma empresa de capital fechado, com sede em Paris, e escritórios em Londres, Berlin, Miami e em outros lugares do mundo. Deezer está disponível com download gratuito para iPhone, iPad, Android e Windows ou na web.

A ação acaba de começar inicialmente apenas no Rio de Janeiro, como projeto piloto.

Cabify: https://cabify.com/

Deezer: https://www.deezer.com/br/