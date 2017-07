Tijuca recebe Festival de Inverno com Deise Novakoski

A Sommelière Deise Novakoski, do SuperPrix, será a anfitriã do Festival de Inverno promovido pela rede.

Todas as sextas-feiras (de 30/06 a 04/08), um tema gastronômico relacionado à estação será abordado em Workshops ministrados pela especialista - como Pizza & Vinhos, Azeites & Pães, Sopas & Vinhos, Degustação às cegas, entre outros, que acontecerão no auditório da filial Tijuca, com convidados especiais do circuito gastronômico que participação criando receitas e interagindo com o público.

A inscrição é feita através do site (http://www.superprix.com.br/festival-de-inverno), onde também conta a programação completa. As vagas são limitadas, e o mais bacana - é gratuito!!

Temas:

07/07 - Sopas & Vinhos

14/07 - Queijos & Vinhos

21/07 - Azeites, Vinhos & Pães

28/07 - Massas & Vinhos

04/08 - Degustação às cegas

Além disso, durante o período do evento, serão recolhidos agasalhos para doação, que serão encaminhados para Ongs locais.

Serviço:

SuperPrix Tijuca

Local: Rua Conde de Bonfim, 812 (auditório)

Horário: das 19h às 21h

Tel: (21) 2570-9747