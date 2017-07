Resort urbano traz programações personalizadas para adultos e crianças 

As férias escolares estão chegando e o resort urbano Gran Meliá Nacional Rio preparou uma série de pacotes e programações especiais para que toda família possa curtir e desfrutar o recesso no mais novo resort urbano de luxo da capital carioca.

Para as férias de inverno, o Gran Meliá traz o pacote “Family Premium”, com direito a dois quartos interligados, café da manhã para dois adultos e duas crianças, desconto especial no SPA by Clarins e acesso a diversas atividades recreativas que estarão disponíveis nas dependências do hotel. No site da rede Meliá, também será possível fazer reservas para o quarto Classic, e nesta categoria o hóspede tem direito a uma cama extra gratuita para crianças de até 12 anos. Os valores de ambas as tarifas, variam entre R$675,00 + taxas e R$999,00 + taxas, e para pacotes de quatro noites ou mais, o cliente terá acesso a uma oferta especial de 25% de desconto.

O restaurante A Sereia, no lobby do hotel, também entra no clima e oferece menu kids com valores diferenciados para almoço e jantar e as crianças ainda podem participar do ‘Espaço Kids’, no terceiro andar do hotel. A recreação conta com dois monitores, com programação repleta de atividades temáticas, como oficina de teatro, jogos, artes plásticas, ciências, circo e esportes. O hotel conta ainda com serviço de praia e uma piscina, garantindo diversão o dia todo. Para os adultos, música ao vivo nas noites de sexta e sábado, deixando o final de semana ainda mais gostoso.

Instalada desde dezembro de 2016 na cidade maravilhosa, a bandeira Gran Melía, assumiu o edifício Nacional, cujo projeto, assinado pelo renomado arquiteto Oscar Niemeyer em parceria com o gênio do paisagismo Burle Marx, estava fechado há mais de 20 anos. Considerado uma inovação na rede hoteleira carioca, o Gran Meliá Nacional Rio é um das habitações mais icônicas da cidade, e possui um Mezzanine Lounge, ponto perfeito para aproveitar o por do sol entre familiares e amigos.

Informações Férias de Inverno

Pacote Família Categoria Premium

Dois quartos comunicantes

Café da manhã para dois adultos e duas crianças

Recreação Infantil

Estacionamento Gratuito

Menu Kids especial Férias no restaurante A Sereia

Valores: diárias a partir de R$675,00 + taxas*

*Desconto de 10% sobre este valor nas compras diretas pelo site melia.com.br

Local: Gran Meliá Nacional Rio

Reservas: (21) 3094-4900