Na contramão da crise, grife de e-commerce internacional abre para franqueados 

A grife brasileira FibStore, de moda feminina, tem uma história de sucesso no mercado internacional. Desde sua criação em 2015, já realizou desfiles em Genebra, na Suíça, além de expandir seu e-commerce internacional.

"Estamos na contramão da crise expandindo nossa operação. Nos estruturamos para expandir em sistema de franquia. E já estamos buscando parceiros nacionais e internacionais para negócios. O franqueado terá toda consultoria e produção atualizada em seu estoque pena FibStore", explicou Irma Alves, empresária e criadora da Fibstore.

Em dezembro de 2016, a marca abriu sua primeira loja física. A concept store da grife está no shopping Fashion Mall, um dos mais sofisticados da zona sul carioca. Na loja, a empresária realiza eventos para as clientes sobre novidades e tendências de moda.

Este mês, lançou a coleção inverno- primavera, mesclando as cores escuras muito usadas na estação mais fria do ano, com as charmosas flores, típicas da primavera. A nova coleção conta com vestidos longos com estampas florais exclusivas, peças em seda, calças e camisas em alfaiataria. A marca também investe em novas cores e em bordados feitos à mão por bordadeiras mineiras. A grande novidade são as calças e blazers com os bordados exclusivos.

As criações são da estilista ítalo-Brasileira Roraine Zanetti, sob curadoria da empresária Irma Alves, nome à frente da FibStore. As peças já estão disponíveis tanto na concept store do Fashion Mall (RJ) quanto no e-commerce que atende todas as regiões brasileiras, além de Estados Unidos e Europa.

Dados franquia FibStore:

- Investimento inicial /550 mil loja montada e coleção

- Investimento em peças FibStore em média, por coleção - em torno de 70mil na média

- perfil da loja: shoppings , galerias de luxo , centro de compras e ruas comercias bacanas. - A Fib Store oferece a logística , plano de negócios pronto , instalação da unidade , treinamento e consultoria na gestão- previsão de retorno de investimento - 18 meses.